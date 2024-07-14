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Происшествия

В машине подозреваемого в покушении на Трампа были взрывные устройства

17:55, 14.07.2024
В машине подозреваемого в покушении на Трампа были взрывные устройства
Фото: Ринат Назметдинов

В автомобиле подозреваемого в покушении на экс-президента США Дональда Трампа обнаружили взрывные устройства, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, во время выступления экс-президента в штате Пенсильвания была открыта стрельба. Сотрудники Секретной службы вывели Трампа со сцены с окровавленным ухом. Стрелка ликвидировали.

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Происшествия

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