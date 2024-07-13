На трассе в Татарстане произошло смертельное ДТП с участием КАМАЗа

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МВД по РТ

Сегодня, 13 июля, около 15.00 на 36-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск в Заинском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем КАМАЗ. В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Госавтоинспекция МВД по Татарстану призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Накануне в Лаишевском районе Татарстана 10-летний ребенок насмерть разбился на квадроцикле. После чего МВД по РТ призвало родителей не допускать несовершеннолетних детей к вождению мототранспортом.