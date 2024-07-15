«Политика нулевой терпимости»: ОЭЗ «Алабуга» обвинила ведущего специалиста в уводе 35 млн рублей

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В Елабуге задержали ведущего специалиста особой экономической зоны «Алабуга» — по подозрению в присвоении денежных средств компании на 34,7 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Дело возбуждено по материалам внутренней проверки службы безопасности, подчеркнули в пресс-службе ОЭЗ.



Фамилию подозреваемого в организации не назвали. Но напомнили: «В ОЭЗ «Алабуга» проводится политика нулевой терпимости к коррупции и хищению средств».

Два месяца назад с подачи безопасников особой зоны в СК возбудили дело о взятке на 2,5 млн рублей в отношении старшего инженера компании. По предварительной версии следствия, указанную сумму подозреваемый получил от руководителя субподрядной организации за покровительство при выполнении договора субподряда и подписание актов согласования и приемки.