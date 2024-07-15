«Ого! Сколько вас?!»: Казань удивила Сашу Сулим, а Саша Сулим — нет

В честь 245-летия парка «Черное озеро» Саша Сулим должна была прочитать лекцию о криминальных историях этого места. Но что-то пошло не так

Фото: Динар Фатыхов

В выходные казанцы отмечали день рождения парка «Черное озеро». Хедлайнером праздника стала журналистка и ютьюб-блогер Саша Сулим, которая снимает документальные ролики о серийных маньяках. Заявленная лекция называлась «Тру-крайм на Черном озере». Народу собралось много: вся зона амфитеатра и за ней была битком набита людьми, которые сидели, стояли или ходили туда-сюда. Но вот только говорили совсем не о тру-крайме. И даже не о «Черном озере».

Тру-крайма не случилось

Саша Сулим родилась в Минске, а в 19 лет уехала во Францию, где изучала историю и теорию кино в Сорбонне. Затем окончила Высшую школу журналистики при Институте политических наук. С 2011 года живет в Москве. Сначала занималась киножурналистикой, а в 2016 году переключилась на социальную и криминальную тематику. Стала известна после того, как сняла для ютьюб-канала Алексей Пивоварова «Редакция» (Алексей Пивоваров признан Минюстом РФ иностранным агентом) фильм про «ангарского маньяка». В 2021 году журналистка написала книгу «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер». Сейчас Саша Сулим ведет тру-крайм-канал на YouTube, где рассказывает о серийных убийцах, маньяках и криминальных историях.

Организаторы мероприятия заявляли, что Саша Сулим расскажет о тру-крайм-расследованиях и криминальных историях, связанных с парком «Черное озеро». Сложно сказать, за этим ли пришли казанцы или просто посмотреть на Сашу Сулим, но народу собралось много. Только тру-крайма не было. Свое выступление журналистка начала с удивления: «Ого! Сколько вас?!» Она сказала, что на ее лекции ни разу не приходило столько людей. А дальше Сулим начала рассказывать, как увлеклась этой темой. В принципе так же, как и многие из нас. По телевизору в 1990-е показывали передачу «Криминальная Россия», а больше смотреть было нечего. Рассказ о детстве плавно перетек в рекламу своего ютьюб-канала.

В какой-то момент Сулим вспомнила, что она в Казани и что у нее был ролик про «казанский феномен», и начала пересказывать содержание этого ролика, которое казанцам и так хорошо знакомо. Про «Черное озеро» — ни слова. Но зато мы узнали, что перед тем, как записать интервью с основателем группировки «Тяп-ляп» Сергеем Антиповым, Саша Сулим полтора часа пила с ним чай в попытках уговорить на интервью.

«Тру-крайм позволяет пережить человеку сильные эмоции»

Тру-крайм — это криминальные истории, основанные на реальных событиях. Основоположником жанра считается Трумен Капоте с его романом «Хладнокровное убийство». Сейчас тру-крайм-истории — это не только книги, но и огромное количество подкастов и документальных фильмов и сериалов, которые пользуются бешеной популярностью во всем мире.

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И тру-крайм явно очень популярен среди казанцев, иначе бы просто не пришло столько людей, которые практически сидели друг у друга на головах. Сулим в своей лекции даже задала вопрос, в чем же такая популярность. Но опять скатилась к своему ютьюб-каналу, и вопрос повис в воздухе.

— Людям нравится тру-крайм, потому что он эмоционально их забирает. То есть это возможность выпрыгнуть из собственной жизни в какую-то историю, которая заберет из собственной реальности. Тру-крайм позволяет пережить человеку сильные эмоции — ужас, интерес, отвращение. И это максимально выключает из контекста обычной жизни. Человек на протяжении того времени, пока читает, слушает или смотрит тру-крайм, вылетает из собственных переживаний. Для тех, кто слабо саморегулируются и у кого «ментальная жвачка» в голове, это может быть таким парадоксальным отдыхом. Когда в голове прокручиваются одни и те же переживания, можно включить что-нибудь забористое и улететь, — объяснила популярность тру-крайм-контента психолог и гештальт-терапевт Анна Галахова.

Психолог также отметила, что тру-крайм дает людям «возможность прикоснуться к человеческой жестокости». Поскольку обычно мы предпочитаем ее не замечать. Люди редко задумываются, что среди нас могут спокойно разгуливать преступники. А также делают вид, что «внутри нас нет этой кровожадной части, которая хотела бы нанести урон обидчику». А с помощью тру-крайм-контента эту кровожадность можно пережить и максимально приблизиться к человеческой жестокости, но на безопасном расстоянии. По этим же причинам, по словам Анны Галаховой, нас привлекают и любые другие страшилки и фильмы ужасов.

— Это возможность пережить страх вне контекста своей жизни. Всем знакома эмоция страха, но вспоминать ситуации, в которых его реально переживали, может быть болезненно и даже травматично. К страху не хочется приближаться. А вокруг травмы обычно создается инкапсуляция: мы об этом не думаем и не говорим, стараемся этого не касаться, делаем вид, что все прошло. Но, посмотрев фильм ужасов или прочитав книгу в жанре тру-крайм, человек может перепрожить кусочки этого захватывающего чувства. При этом безопасным способом, потому что это история другого человека, история про другую жизнь, — объяснила Анна Галахова.

Напряженность в обществе и новости подстегивают интерес к тру-крайму

Саша Сулим в своем выступлении рассказала, что ее ролик про «казанский феномен» вышел буквально за две недели до выхода сериала «Слово пацана». По словам Сулим, это было приятным совпадением. И это приятное совпадение принесло ей 6,7 млн просмотров против стандартных 1—2 млн. Этот ролик стал вторым по популярности на канале Саши Сулим, обошел его только фильм о женщине-маньяке.

Можно предположить, что выход сериала подогрел интерес не только казанцев, но и в целом жителей России к тру-крайм-контенту. Однако психолог и гештальт-терапевт Анна Галахова считает, что не только и не столько сериал, сколько тревожный новостной фон и общая напряженность в мире.

— В нынешней реальности бандитская, психопатическая тематика максимально обострена. Просто она разлита по внешнему фону, который создают происходящие в стране и в мире события. И каждый с этим встречается, но не каждый может обозначить для себя, что это связано с внешней и информационной обстановкой. Общая напряженность в обществе, масса новостей о гибели и убийствах людей порождают нужду как-то это все переваривать. Но это сложно сделать, соприкасаясь напрямую с новостной повесткой, потому что это запредельно больно и страшно. А в более абстрагированной версии это делать легче. Популярность тру-крайма — по сути, это отражение того, что происходит сейчас в мире, просто в более компактном виде, — рассказала психолог.

Тру-крайм, женщины и подавленная агрессия

Большинство пришедших на выступление Саши Сулим были женщинами. Кстати, это общемировой тренд. Именно женщины больше всего потребляют тру-крайм-контент — читают книги, слушают подкасты, смотрят документальные фильмы. Анна Галахова объяснила это гендерными особенностями.

— Я могу предположить, что это связано с более подавленной, в отличие от мужчин, агрессией. Вместе с тем у женщин больше межгендерной социальной тревоги, женщины чаще становятся жертвами насилия. Поэтому женщины могут исследовать свое чувство страха в этой области через тру-крайм-истории, — подытожила психолог.

Действительно, по статистике, женщины чаще становятся жертвами серийных убийц и маньяков. И дело не в том, что 85% убийц и маньяков — мужчины. Только 16% женщин — серийных убийц выбирали в качестве своей жертвы мужчин. Во всех остальных случаях это тоже были женщины.

Лекция про тру-крайм на «Черном озере» вполне могла бы состояться, если бы… Саша Сулим заранее изучила тему. Если бы организаторы провели встречу с модератором, который направлял журналистку своими вопросами. Если бы, в конце концов, это была не лекция, а творческая встреча, чем она в действительности и оказалась.

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».