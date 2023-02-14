Ирина Волынец предложила сделать выходным День семьи, любви и верности

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила праздновать День семьи, любви и верности 8 июля вместо Дня святого Валентина 14 февраля и сделать его выходным днем.



— Я уверена в том, что положительного результата можно добиться исключительно в конструктивном ключе: не запретами и наказаниями, а тем, чтобы сделать наш исконный праздник 8 июля — День святых Петра и Февронии, который также называем Днем семьи, любви и верности, официальным выходным днем, — сказала она каналу «Страна V».

Волынец отметила, что уже есть соответствующий указ президента о том, что этот праздник отмечается всей страной. В президентском указе, подписанном в 2022 году, отмечается, что национальный праздник поможет сохранить традиционные семейные ценности — это важно для воспитания детей и молодежи.

В январе Волынец предложила разрешить досрочный выход на пенсию для многодетных отцов-одиночек. Она отметила, что для многодетных отцов, которые в одиночку воспитывают детей, льготы по досрочному выходу на пенсию не предусмотрены. А такое решение, по ее мнению, стало бы еще одной мерой поддержки многодетных семей и способствовало бы повышению статуса отцовства.



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Маргарита Головатенко