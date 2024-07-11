Рустам Минниханов: «Надеюсь, работа депутатов нового созыва будет такой же эффективной»

Фото: Мария Зверева

Сегодня на заседании Госсовета РТ выступил раис Татарстана Рустам Минниханов. Он высоко оценил работу татарстанского парламента шестого созыва: «За прошедшие пять лет всем нам приходилось решать задачи в новых условиях». Выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и правительству за поддержку в этот непростой период.

— Несмотря на все вызовы, Татарстан продолжает свое устойчивое социально-экономическое развитие. В республике ведется планомерная работа по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны, — подчеркнул он.

Благодаря бесперебойной работе предприятий малого и среднего бизнеса, реализации государственной поддержки национальных проектов и республиканских программ по итогам прошлого года ВРП республики составил 4,32 трлн рублей, за 5 лет он вырос на 112,3%. В республике в третий год подряд вводятся рекордные объемы жилья более 3 млн кв. м. Инвестиции в основной капитал составили 1,18 млрд рублей. Важным направлением является развитие инвестиций в рамках партнерских финансовых инструментов. С прошлого года Татарстан как один из четырех пилотных регионов работает в рамках этого эксперимента.

Госсовет Татарстана шестого созыва на 1 июля принял 556 законов. Знаковым событием стали изменения Конституции Республики Татарстан. Была проведена кропотливая и масштабная работа, направленная на совершенствование всех органов публичной власти, подчеркнул раис. Эти изменения, по его словам, отразили национальные и культурные особенности республики, задали дальнейший вектор ее развития. Большое значение имеют и иные законы, которые были приняты депутатами. Они касались в том числе обеспечения роста экономики республики и благоприятного инвестиционного климата Татарстана, предоставления налоговых льгот, поддержки населения, а также патриотического воспитания подрастающего поколения.

Депутаты работали над установлением границ республики с сопредельными регионами. Это была непростая работа, отметил Рустам Минниханов. Особое место в деятельности парламента занимают законодательные акты, направленные на помощь участникам специальной военной операции: «Сегодня вся республика: и наши жители, и предприятия, организации, и все органы государственной и муниципальной власти, включая депутатов различных уровней, поддерживают наших ребят, которые мужественно, самоотверженно выполняют свой воинский долг. Не остаются без внимания семьи наших бойцов, им предоставляются социальные выплаты, оказывается психологическая и иная помощь». Особую признательность раис РТ выразил депутатам Эдуарду Шарафееву и Марату Галеву, которые отправились с добровольцами на защиту Родины.

Депутатский корпус, по его словам, проявил активность в совершенствовании федерального законодательства, например, в части возможности проведения сходов граждан по вопросам самообложения. В этом направлении нужна постоянная конструктивная работа.

— Вы прежде всего народные избранники, люди обращаются к вам с самыми разными вопросами и надеются на вас. Знаю, что вы поддерживаете постоянную обратную связь с населением, оказываете помощь, встречаетесь с военнослужащими, ведете волонтерскую деятельность в разных сферах, большое спасибо вам! Это дает нам возможность еще лучше понимать первостепенные задачи, которые мы стараемся решать, в том числе в рамках национальных проектов и республиканских программ, которые направлены на повышение качества жизни граждан, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он привел в пример многие международные мероприятия, которые доверили провести Татарстану: «Безусловно, это результат работы всех уровней власти, в том числе и нашего республиканского парламента». Говоря о завершении работы 6-го созыва, раис отметил, что депутаты продемонстрировали единство власти и народа, что и после выборов нового созыва в сентябре кто-то продолжит свою работу в парламенте. «Надеюсь, что работа депутатов нового созыва будет такой же эффективной и нацеленной на общий результат! Вы провели огромную работу за эти годы. Даже в пандемию, СВО — такие вызовы! — вы показали слаженную работу», — подчеркнул он.

В ответ председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин поблагодарил раиса за высокую оценку деятельности депутатского корпуса.

Василя Ширшова