В Татарстане могут включить в базу налогообложения по кадастровой цене ТЦ и БЦ от 500 «квадратов»

Фото: Мария Зверева

В республике предлагают расширить перечень объектов налогообложения по кадастровой стоимости торговыми и офисными зданиями площадью от 500 квадратных метров. С соответствующим предложением выступил сегодня на заседании Госсовета РТ депутат Эдуард Шарафеев.

— Объясню почему. В больших ТЦ от 1000 «квадратов» часть площадей зачастую пустует, они бесполезные, и аренда там намного ниже, чем в ТЦ площадью в 500 «квадратов». Такие небольшие торговые центры сдают в основном под «Пятерочки» и «Магниты», их владельцы и есть те рантье, которые живут на эти доходы, — пояснил парламентарий.

Депутат выступил после доклада министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, который предлагал внести изменения в закон РТ «О налоге на имущество организаций» — в части обложения торговых и административно-деловых центров площадью свыше 1000 кв.м налогом на имущество от кадастровой стоимости. Татарстанский парламент принял поправки в закон о налоге для ТЦ от 1000 кв.м. Предложение Шарафеева будет рассмотрено.

Василя Ширшова