Финалисты Евро-2024, отмена плановых проверок, ужесточение требований к владельцам популярных аккаунтов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 11 июля.
- Сборная Англии в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу обыграла Нидерланды со счетом 2:1. На 7-й минуте Хави Симонс вывел сборную Нидерландов вперед. На 18-й минуте Харри Кейн сравнял счет, а победный для англичан гол состоялся на 90+1 минуте, когда точный удар под штангу нанес Олли Уоткинс. Матч за кубок состоится 14 июля — в нем сойдутся сборные Испании и Англии.
- Российские ученые из Сибирского государственного медицинского университета создали препарат, который способен предотвратить появление метастазов после удаления первичной раковой опухоли. Результаты исследования опубликованы в международном сборнике Journal of Medicinal Chemistry. По словам авторов изобретения, в дальнейшем планируется разработка готовой лекарственной формы и начало клинических исследований.
- Правительство России планирует обсудить вопрос о размере целевых отчислений от лотерей. Эти средства будут направлены на финансирование мероприятий, способствующих развитию физической культуры и спорта. На заседании Совета по физической культуре и спорту президент Владимир Путин подчеркнул важность увеличения отчислений от лотерей в пользу спорта. Он отметил, что здоровье нации тесно связано с занятиями физкультурой и является одним из главных приоритетов в нашей стране.
- Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Антон Ткачев подготовил поправку ко второму чтению законопроекта о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Парламентарий предлагает направлять доход от штрафов на развитие инфраструктуры для этих видов транспорта. Поправка предполагает добавление новой статьи 12.41 в КоАП РФ.
- Владельцев аккаунтов в социальных сетях с аудиторией более тысячи человек в день могут обязать предоставлять свои данные в Роскомнадзор. Согласно новому предложению, такие пользователи должны уведомить регулятор о себе, указав свои контактные данные. При этом важно отметить, что речь не идет о регистрации в ведомстве, а лишь о необходимости сообщить о распространении информации. Кроме того, предполагается, что российские компании не смогут рекламировать свои товары и услуги на публичных страницах, если их владельцы не уведомили о себе Роскомнадзор.
- Даже после отмены моратория на проверки бизнеса с 1 января 2025 года плановые проверки могут так и не вернуться, выяснили «Известия». Минэкономразвития предлагает в будущем ограничиться только профилактическими визитами на предприятия. Это не затронет организации, которые относятся к высокой или чрезвычайно высокой категории риска причинения вреда. Например, это могут быть АЭС, ГЭС, химические заводы и другие. Министерство уже работает над поправками в законодательство. Однако общественники считают, что эта инициатива может негативно сказаться на безопасности товаров и услуг.
- Саудовская Аравия рассматривается в качестве возможного места для проведения конференции по Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал информированный дипломатический источник в Анкаре. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что до конца года может состояться такая конференция, например в Саудовской Аравии. Он подчеркнул, что успех мероприятия возможен только при участии представителей России.
- Прошедшей ночью средствами ПВО были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. Два из них были сбиты над территорией Брянской области, по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей.
Олег Исаков
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