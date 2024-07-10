Муфтий Татарстана: «Исповедовать религию и соблюдать ее каноны — конституционное право граждан России»

Камиль хазрат Самигуллин открыто выступил против законопроекта Владислава Даванкова, запрещающего ношение «религиозной одежды»

Камиль хазрат Самигуллин прокомментировал «закон о никабах». Фото: Динар Фатыхов

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин выступил против так называемого закона о никабах. В своем телеграм-канале муфтий Татарстана привел «Заявление Координационного центра мусульман Северного Кавказа относительно проекта В.А. Даванкова» и прокомментировал: «Межнационального согласия в обществе невозможно достичь и сохранить, покушаясь на право соседа».



«Ведет откровенно антиисламскую деятельность»

Заявление Координационного центра мусульман Северного Кавказа касается законопроекта, который был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента: «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части ограничений на ношение религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях)».



Суть инициативы Владислава Даванкова сводится к разрешению организациям, осуществляющим образовательную деятельность, устанавливать у себя запрет на ношение религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой локальным нормативным актом организации. Причем в третьей статье проекта речь идет об одежде, «полностью или частично скрывающей лицо». А в пояснительной записке упоминается запрет никаба и хиджаба. Предполагается, что законопроект будут рассматривать на осенней сессии Думы.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа обратился к президенту России Владимиру Путину и председателю Госдумы Вячеславу Володину, обращая «внимание на тот факт, что своим проектом господин В.А. Даванков не просто пытается лишить граждан России права на полноценное исполнение религиозных норм, но и ведет откровенно антиисламскую деятельность».

«Попытки в качестве доводов говорить о национальной безопасности в контексте образовательных организаций также несостоятельны… Сколько девушек-мусульманок в хиджабе в образовательных организациях совершали теракты, занимались скулшутингом? Таких фактов нет! Уверены, В.А. Даванков это знает, но тем не менее позволяет себе привести это в качестве довода», — в частности, говорится в письме, после чего авторы приходят к выводу:

«Категорически нельзя запрещать или ограничивать обязательную для мусульманок религиозную одежду, в том числе и в образовательных организациях, под предлогом принятия локальным актом единой светской формы. Будет абсолютно неправильно, если разрешить локальными нормативными актами регламентировать одежду учеников образовательными организациями. Это путь к расколу».

Никаб — одежда, закрывающая все, кроме глаз. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Уверен, что он будет удивлен многообразием отечественной культуры»

«Присоединяюсь к позиции Координационного центра мусульман Северного Кавказа и от имени мусульман Татарстана и ДУМ РТ выражаю полную солидарность с заявлением против законодательной инициативы по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных организациях России, — сообщил уже муфтий Татарстана в своем посте. — В то время когда мусульманские бойцы проливают кровь в зоне СВО за Родину, за свои национальные и религиозные традиции, за общие духовные ценности народов России, в тылу их женщин на законодательном уровне пытаются ущемить в конституционных правах и запретить покрываться. Возможно, депутату, который должен защищать интересы народа и России, но открыто лоббирует законопроект против мусульман, разжигая межнациональную рознь в обществе, стоит съездить к солдатам на передовую или хотя бы выехать за пределы Москвы и познакомиться с многонациональным составом и религиозными традициями в разных регионах России. Уверен, что он будет удивлен многообразием отечественной культуры».

В конце Камиль Самигуллин цитирует аят из Корана: «О люди! Мы сотворили вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы познавали друг друга. Но самый достойный из вас перед Аллахом — более богобоязненный. Поистине, Аллах — Знающий, Сведущий». (13-й аят суры «аль-Худжурат» («Комнаты»)).

Глава ДУМ РТ резюмирует свое выступление: «Межнационального согласия в обществе невозможно достичь и сохранить, покушаясь на право соседа. Сегодня исповедовать свою религию и соблюдать ее каноны — это конституционное право граждан России. А быть покрытой для женщины — это приказ Всевышнего, который мусульмане не преступят ни при каких обстоятельствах и под любой угрозой».

В татарской традиции мусульманки оставляют лицо открытым. Максим Платонов / realnoevremya.ru

«Мы, мусульманки России, скажу откровенно, устали бороться с этим явлением»

Ношение никабов начали активно обсуждать в апреле 2024 года, когда депутат от КПРФ Михаил Матвеев направил запрос в МВД о запрете одежды, скрывающей лицо.

20 мая председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев в интервью «Парламентской газете» поднял тему никабов — головных уборов, которые полностью закрывают лицо женщин, оставляя открытыми только глаза: «Я буду обсуждать этот вопрос с представителями традиционного ислама и региональных властей. Но предварительно обозначу свою позицию: считаю, что никабы в России должны быть запрещены».

Тогда эту реплики прокомментировал у себя в телеграм-канале заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов: «Если официальными органами будет выявлена связь ношения никаба с ростом риска экстремизма и, как итог, запрет никаба послужит сохранению жизней наших граждан, то Духовное управление мусульман готово поддержать предложение В. Фадеева, отказавшись от желательного (в данном случае — ношение никаба) в пользу обязательного, то есть сохранения жизни и здоровья людей».

Наконец, 28 мая заместитель председателя Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков внес в парламент упомянутый законопроект. В пояснительной записке также было указано, что это необходимо, «учитывая текущий высокий уровень террористических угроз (в ряде субъектов Российской Федерации введен бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности)». А скрытое лицо не может быть идентифицировано камерами видеонаблюдения.

— Никаб не является предписанием для мусульманок, — говорит Наиля Зиганшина, председатель Союза мусульманок Татарстана. — Но по истечении некоторого промежутка времени я заметила, что начали появляться предложения наравне с никабом запретить и хиджаб. В России, если говорить об одежде мусульманок, для большинства людей нет различия никаба и хиджаба. Если сейчас будет запрет на никаб, то все это воспримут — есть такой страх — как запрет на хиджаб. А хиджаб — это обязательное предписание Всевышнего всем женщинам, чтобы они закрывали части тела, кроме лица и кистей рук.

— Мы, мусульманки России, скажу откровенно, устали бороться с этим явлением, что нам запрещают носить ту одежду, которую мы хотим носить, — говорит Наиля Зиганшина. — Если мы завязываем на голове платок, то это наш выбор. Никто не обязывает, никто не заставляет. Это человеческое душевное стремление. Запрещать человеку жить своими душевными ценностями — я думаю, это бесчеловечно.

