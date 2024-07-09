Массированная атака БПЛА на регионы России, «подъемные» выплаты учителям, уход управляющего директора Ozon
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 9 июля.
- Умер глава Управления госэкспертизы Минобороны Магомед Хандаев в возрасте 61 года. Его похоронят в селе Гента — там, где он родился. Хандаев руководил Управлением государственной экспертизы с июня 2023 года.
- Управляющий директор Ozon Сергей Беляков объявил о своем уходе из компании. В разговоре с РБК он сообщил, что хочет взять паузу, отдохнуть и сосредоточиться на важном проекте в Ассоциации негосударственных пенсионных фондов. Беляков отметил, что 3 года в Ozon были очень динамичными. Беляков стал управляющим директором Ozon в 2021 году, ранее занимал должность замглавы Минэкономразвития и председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли. В начале года он давал интервью «Реальному времени» о том, как развивается отечественный e-commerce, чем помогает государство и какие тенденции вносит.
- Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила выплачивать молодым учителям подъемные средства в размере до 150 тысяч рублей в год. Депутат также предложила закрепить право молодых педагогов на получение подъемных выплат. По ее мнению, в первый год педагогу нужно выплачивать 80 тысяч рублей, во второй — 100 тысяч рублей, в третий — 150 тысяч, а в случае увольнения до истечения 3 лет полученная выплата должна быть возвращена в бюджет в полном объеме. Она также отметила, что перед государственной властью стоит задача по восполнению дефицита квалифицированных педагогических кадров в системе образования, а также по привлечению молодых учителей в школы России.
- В летнем оздоровительном лагере «Чагытай» в Туве 18 детей госпитализировали с симптомами острой кишечной инфекции. Управление Роспотребнадзора по республике начало эпидемиологическое расследование. Предварительно установлено, что дети начали жаловаться на недомогание после возвращения из лагеря.
- Российские специалисты извлекли новые схемы и части управления ракеты Storm Shadow/SCALP. Ранее им удалось изучить кумулятивную боевую часть этой ракеты, а кроме того, российские эксперты уже изучили принципы и особенности работы работы кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS.
- В понедельник компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая выведет на орбиту турецкий спутник связи Turksat 6A. Запуск осуществили с космодрома на мысе Канаверал восточного побережья США этой ночью. По сообщениям турецких властей, спутник откроет стране рынок Юго-Восточной Азии и позволит предоставлять услуги 4,5 млрд человек.
- Прошлой ночью несколько регионов России подверглись атаке украинских беспилотников. Так, в Белгородской области сбили три БПЛА. За последние сутки там погибли четыре человека, более 20 получили ранения.
- В Ростовской области, по данным Минобороны, сбили 21 беспилотник, над Воронежем — два, еще пять — в Астраханской области. Кроме того, семь БПЛА самолетного типа были сбиты над Курской областью.
Олег Исаков
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