Теодор Драйзер и его любовное безумие

Книга этой недели — автобиографическое произведение Теодора Драйзера «Это безумие»

Фото: Реальное время

Летом 1934 года, 90 лет назад, московский журнал «Интернациональная литература» опубликовал на своих страницах статью американского классика Теодора Драйзера «Обращение к художнику». Для Советского Союза писатель был критиком капитализма и борцом за справедливость. Однако среди его работ есть одна, которая вряд ли бы понравилась тогдашнему правительству СССР. Автобиографическая книга Драйзера «Это безумие» выделяется своей интимностью и откровенностью. Она погружает читателя в личные переживания автора и раскрывает его многочисленные любовные связи и сложные отношения.

Начало романтических приключений

Драйзер — критик капитализма. Драйзер — борец за справедливость. А еще Драйзер — неисправимый донжуан, пленник своих страстей и желаний. Его автобиографическая книга «Это безумие» представляет собой откровенный рассказ о любовных интригах и многочисленных романах.

Когда Теодор Драйзер был молодым журналистом в Сент-Луисе, он встретил Сару Осборн Уайт, работавшую школьной учительницей. Они обручились в 1893 году и поженились 28 декабря 1898 года. Однако их брак не был счастливым: в 1909 году они разошлись, хотя официальный развод так и не оформили. Одной из причин расставания стала увлеченность Драйзера девушкой по имени Тельма Кадлипп, которая была дочерью его коллеги.

В 1913 году у Драйзера начались романтические отношения с актрисой и художницей Кайрой Маркхэм, а в 1919 году он познакомился со своей кузиной Хелен Пэтджесс Ричардсон, с которой у него также завязался роман. Несмотря на многочисленные интрижки и временные связи, Хелен оставалась главной женщиной в его жизни. Они поженились 13 июня 1944 года, после смерти его первой жены Сары в 1942 году.

«Это безумие»: три странные истории любви

Впервые произведение «Это безумие» вышло в 1929 году в объединенном журнале Cosmopolitan и «Херст Интернешнл». Книга состоит из трех новелл, посвященных трем возлюбленным Драйзера. Изначально они публиковались в шести номерах журнала. И в июле ровно 95 лет, как книга «Это безумие» была представлена читателям целиком. В ней Драйзер рассказывает три очень странные истории любви, которые случилось с ним после развода с первой женой. Он не пытается выглядеть в глазах читателей симпатичным и рассказывает все как есть, не приукрашивая себя, а показывая все свои недостатки.

Словно бы в доказательство всего вышесказанного и в качестве неотъемлемой части моей очень напряженной, крайне невеселой и в то же время необычайно увлекательной, а также целеустремленной жизни предлагаю читателям эту книгу, три новеллы (три этюда, если угодно) о трех влюбленных женщинах: Аглае, Элизабет и Сидонии. Уверен, и интеллектуально, и эмоционально они будут со мной заодно, поймут меня, как никто.

Драйзер — герой-любовник

Слова Драйзера звучат задорно. Но жил бы наш любимый автор в XXI веке, его бы за такое повествование быстро отменили. Сами новеллы далеко не столь идеализированы. Драйзер откровенно рассказывает о своих изменах и трудностях в отношениях с женщинами. Он не пытается оправдаться или раскаяться, и это создает определенное напряжение между читателем и автором.

Одна из самых примечательных черт книги — ее амбивалентность. С одной стороны, это романтические истории, наполненные лиризмом и восхищением женской красотой. С другой стороны, это откровенная исповедь человека, который не смог удержаться от соблазнов и разрушил многие свои отношения.

Его многочисленные романы и любовные интриги застревают на одном и том же этапе. Он как будто не может выстроить нормальных, полноценных отношений, заводит их в тупик и бросается с головой в следующие. Каждая из трех новелл описывает очередную провальную попытку построить свободные отношения.

Например, в одной из новелл Драйзер рассказывает о своем романе с Элизабет. Спустя некоторое время после начала отношений его страсть к ней угасает, и он пытается приучить ее к своей полигамии. Элизабет, как и другие его возлюбленные, в итоге уходит, чтобы найти счастье с другим человеком.

Отношения Драйзера с женщинами можно назвать манипулятивными и абьюзивными, а его взгляды на жизнь и любовь кажутся устаревшими и патриархальными. Однако книга «Это безумие» дает возможность понять, как думали мужчины начала XX века и как они видели женщин.

Издательство: АСТ

Перевод: Александр Ливергант

Количество страниц: 224

Год: 2024

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».