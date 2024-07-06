Какие схемы налоговики могут счесть незаконными и как не стать объектом их внимания

Эксперт налоговой практики — о том, что назовут уклонением от уплаты налогов

Фото: Максим Платонов

Налоговые и следственные органы используют одни и те же критерии, когда определяют, что перед ними — легальная схема работы, нарушение или преступление. Способы уклонения от уплаты налогов они понимают одинаково. Вот только процедуры разные: у налоговиков — проверки, у следователей — процессуальные и следственные действия, которые начинаются, если при налоговой проверке обнаружили факты, потенциально указывающие на преступления. В серии авторских колонок руководитель налоговой практики Bishenov&Partners Оксана Соболева рассказывает о трех самых популярных схемах ухода от налогов, признаки которых чаще всего пытаются найти проверяющие. Даже если вести абсолютно законные операции, в них можно усмотреть нюансы нижеописанных схем, и вас могут попытаться привлечь к уголовной ответственности. Поэтому нужно быть готовыми к тому, чтобы защитить свой бизнес и репутацию.

Фиктивные сделки



Преступная схема проведения фиктивной сделки обычно выглядит так: стоимость приобретаемого товара или услуги намеренно завышена (чтобы искусственно увеличить расходную часть) или занижена (чтобы не платить с выручки налог на прибыль и НДС). Проверка в таком случае обвинит вас в том, что такие сделки экономически необоснованны, особенно если они заключены с фирмами, подпадающими под признаки «однодневок» или с аффилированными организациями.

Следователи пытаются доказать факт преступления по такой схеме: устанавливают фактическое отсутствие финансово-хозяйственной операции и стараются доказать создание фиктивного документооборота. Для этого они опрашивают сотрудников организации-налогоплательщика и контрагента, а еще требуют предъявить документы, вплоть до переписки и протоколов совещаний. Правоохранители ищут несоответствия в документах; проверяют, в порядке ли налоговая отчетность контрагента. Пытаются соотнести, какие функции выполняет каждая из аффилированных организаций на бумаге — и кто фактически оказывает услугу. Самая неприятная ситуация — если услугу оказывает сотрудник проверяемой организации, формально трудоустроенный в аффилированной компании (порой даже сам об этом не подозревая). Подобная схема практически напрямую указывает на фиктивность документооборота по сделкам.

А еще в офисе, если заподозрят фиктивность проводимых сделок, поищут печати фирм-однодневок, бланки аффилированных организаций, проведут осмотры и обыски с привлечением ИТ-специалистов. Могут изъять печати, флешки, компьютеры, серверы. Проанализируют складские документы и бумаги по грузоперевозкам (вплоть до того, что рассчитают, действительно ли могло указанное количество товара чисто физически поместиться в заявленный объем грузового автомобиля).



Проанализируют складские документы и бумаги по грузоперевозкам (рассчитают, действительно ли могло указанное количество товара поместиться в заявленный объем грузового автомобиля). Максим Платонов / realnoevremya.ru

Словом, чтобы избежать обвинения в фиктивно проводимых сделках, намеренном завышении или занижении цены на товары и услуги с целью уклонения от налоговых платежей, нужно, чтобы документооборот велся максимально скрупулезно и ни у налоговиков, ни тем более у следователей не возникло даже тени подозрений.

Схемы с цепочкой посредников

Исходя из нашей практики, схема с использованием посредников — частый объект пристального внимания налоговиков и правоохранительных органов. Если вы продаете свой продукт не прямо, а через цепочку «транзитных» юрлиц — вас заподозрят в том, что вы создаете фиктивный документооборот и собираетесь получить необоснованную налоговую выгоду. Порой даже сам факт работы с посредниками становится для налогового инспектора доказательством того, что вы допустили правонарушение. И если он передает материалы в следственные органы, начинается работа следователей: обыски, допросы и опросы, установление вины и умысла.

Поэтому если можно не использовать схемы с участием посредников, лучше этого не делать, чтобы не навлечь на себя беду. Доказать, что посредник на каждом этапе действительно выполнял реальные работы, более того, что именно такое построение работы экономически целесообразно, бывает довольно сложно. В практике нашей компании были долгие и непростые разбирательства, когда мы защищали деловую репутацию и юридическую чистоту компании-клиента, разъясняя буквально каждый метр движения продукта и все процедуры, которые выполнялись на разных ступенях посредничества и подряда.

Шанс попасть под такое подозрение особенно высок, если компания производит сложную продукцию, которую редко кто закупает напрямую, к примеру вакуумное оборудование, химические компоненты производств и тому подобное. Порой в таких случаях приходится привлекать техническую экспертизу, которая доказывает необходимость работы с посредниками.

Так что мой совет: если вы используете помощь посредников, будьте готовы к тому, что к вам могут возникнуть вопросы. Может быть, есть смысл заранее заручиться юридической поддержкой, чтобы иметь на них четкие ответы. Не исключено, что придется доказывать: перед налоговым инспектором не умышленная схема ухода от налогов, а честный бизнес.

Схема с дроблением бизнеса

Дробление бизнеса на мелкие компании — пожалуй, самая распиаренная в последнее время схема ухода от налогов. Все мы помним громкие дела российских блогеров, которые путем разделения своей деятельности на десятки небольших компаний ухитрились укрыть налоги на миллиарды рублей.

Совет: если вы используете помощь посредников, будьте готовы к тому, что к вам могут возникнуть вопросы. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Такой способ действий применяется, когда перейти на УСН или на ЕНВД не позволяет слишком большой оборот. И тогда, к примеру, один магазин делят на несколько, каждый из которых будет занимать площадь менее 150 «квадратов», а управляющие отделами регистрируются как ИП и оформляют торговлю через ЕНВД, оформляя аренду на торговую площадь. Сэкономить на таком разделе можно очень много, а значит, возникает повод для возбуждения уголовного дела.

Чтобы найти и доказать такую схему, правоохранители должны прежде всего доказать умысел в совершении преступления. Вот признаки, на которые они ориентируются, заподозрив дробление бизнеса:

Разделенные организации ведут одну и ту же деятельность, зарегистрированы по одному юридическому адресу, базируются в одной и той же локации, у них общие кадры, единая материально-техническая база и одни и те же заказчики.

Налоговую и бухгалтерскую отчетность ведут и сдают одни и те же люди.

Единый IP-адрес у компьютеров и серверов компаний.

Когда у одной компании доходы приближаются к верхнему допустимому порогу для продолжения работы по УСН, заказчиков «переводят» во взаимозависимую организацию — за теми же продуктами и услугами, по той же цене.

Словом, схема дробления проверяется сегодня несложно, и каждый из вышеуказанных признаков может стать поводом повышенного к вам внимания, даже если вы ничего подобного не задумывали, а ведете честный бизнес. Поэтому лучше избегать подпадания под эти критерии.

Дробление бизнеса на мелкие компании — пожалуй, самая распиаренная в последнее время схема ухода от налогов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Предупрежден — значит вооружен

Практика нашей работы показывает: уголовные дела начинаются с безобидной налоговой проверки. На этапе, когда дело уже возбуждено, опровергнуть доказательную базу, которую собрали налоговые и правоохранительные органы, очень сложно. Поэтому до такого лучше не доводить. Ведь, несмотря на презумпцию невиновности, трактовка ваших действий может оказаться не в вашу пользу.

Стройте защиту изнутри компании еще на этапе первоначальных визитов полицейских и налоговиков в офис и допросов сотрудников. От того, как вы и ваши работники себя поведут на первых осмотрах и показаниях, зависят перспективы возбуждения уголовного дела в будущем, ведь эффект неожиданности способен серьезно вас подвести. Поэтому лучше, если ваши сотрудники спокойно и конструктивно будут подготовлены к визиту налоговиков или даже полицейских — так будет гораздо проще доказать, что вы работаете честно и не пытаетесь укрыться от уплаты налогов.

Составьте четкий алгоритм действий на случай, если офис навестят полицейские. Заблаговременно назначьте сотрудника, который будет ответственным за сопровождение полицейских в случае их неожиданного визита. Это не должен быть менеджер или секретарь: лучше отвести эту роль кому-то из руководства, бухгалтеру, экономисту, а лучше всего — юристу. Проведите подробный инструктаж рядовых сотрудников о поведении в случае опроса или обследования. Разработайте речевые модули для работников разных подразделений.

Наша практика показывает: если не пренебрегать мерами безопасности и быть готовыми к приходу полиции, то риск уголовного преследования снижается в разы.