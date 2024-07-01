Интерактивы, мастер-классы, AMCHI и праздничный салют: Нижнекамск отметил День молодежи

Мероприятие на Набережной посетили более 12 тысяч человек

Фото: Альберт Муклоков

Гонки на роботизированных шарах, спорткар одного из самых титулованных автоспортсменов России Дмитрия Брагина, видео- и фотозоны, мастер-классы, выступления артистов, химическое шоу и многое другое. В Нижнекамске с размахом отметили День молодежи. Народные гулянья по этому случаю прошли на Набережной Красного Ключа. Чем еще удивляли горожан — в материале «Реального времени».

«Веселье, азарт, дух состязания»

Праздник начался с самого утра на Солнечной поляне и в экстрим-парке «Айда». Здесь прошли занятия по йоге и фестиваль уличных боев. Позже все желающие окунулись в мир искусства на мастер-классе по арт-терапии, где каждый смог выразить себя на холсте акриловыми красками.

Вечерняя программа Дня молодежи развернулась на набережной Красного Ключа. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Вечерняя программа Дня молодежи развернулась на набережной Красного Ключа. Уже к 16.00 здесь яблоку негде было упасть. Жители и гости города с удовольствием участвовали в мастер-классах, интеллектуальных викторинах и занимательных конкурсах. Развлечения были на любой вкус.

Особый интерес у молодежи вызвали гонки на роботизированных шарах, представленные на площадке компании «ТАИФ-НК».

— Это не просто увлекательные гонки, это веселье, азарт, дух состязания и возможность окунуться в будущее. Цель аттракциона — привести свой шар к финишу первым, управляя им с помощью iPad. Трасса представляет собой лабиринт, наполненный трамплинами, качелями и тупиками. Проходя трассу, можно сосредоточиться на непривычном управлении, а можно подпрыгивать на трамплине, врезаться в противника, толкать препятствия, — рассказал администратор интерактива Акрон Рахмонов.

Особый интерес у молодежи вызвали гонки на роботизированных шарах. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Увлекательными гонками в робошары были увлечены и дети, и взрослые.

— Впервые вижу такое устройство. Мне очень нравится преодолевать препятствия с помощью шарика, — ловко управляя роботом, сказал восьмилетний Гордей.

— Пришлось потрудиться, чтобы дойти до финиша. Не так это и просто, как кажется на первый взгляд, — призналась его мама Виктория.

«Почувствовали себя суперзвездами»

Здесь же на площадке можно увидеть настоящий гоночный автомобиль одного из самых титулованных автоспортсменов России Дмитрия Брагина. Сфотографироваться на фоне спорткара, заглянуть в кабину пилота пытались любопытные мальчишки и девчонки.

На площадке можно увидеть настоящий гоночный автомобиль. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Изюминкой площадки стали фото- и видео зоны. Каждый желающий мог сделать шуточное видео или моментальное фото на память.

— Прикольно получилось! — глядя на свои фотографии, сказали две подружки Кристина и Лиана.

Небольшой семейный видеоклип теперь есть у Ильдара и Альбины Хабибуллиных. Взяв в руки игрушечные гитары, примерив шуточные очки и головные уборы, молодые люди принялись танцевать под объектив видеокамеры. Уже спустя 15 минут современная инсталляция пришла на их электронную почту.

— Почувствовали себя суперзвездами. Веселый клип получился. Сейчас опубликуем его у себя в социальных сетях, — с улыбкой сказал глава семейства.

Жители и гости города с удовольствием участвовали в мастер-классах и интерактивах. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

«Молодость — это лучшее время»

С каждым часом желающих поучаствовать в интерактивах становилось все больше и больше. Ажиотаж вокруг площадки продолжался до самого вечера.

— День молодежи — важный праздник. Это отличная возможность для молодежи встретиться, пообщаться, обменяться опытом и идеями, встретить единомышленников и завести новые знакомства . Этот день напоминает нам о том, что молодежь — будущее страны. Наше предприятие традиционно принимает участие в праздновании дня молодежи. И актив всегда присоединяется к празднику. Для посетителей нашей площадки организованы интерактивные развлечения, — рассказал лидер актива «ТАИФ-НК» Алена Мухарникова.

На праздник по случаю Дня молодежи в компании первого заместителя министра по делам молодежи РТ Софьи Галиевой-Мустафиной заглянул мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

На праздник по случаю Дня молодежи заглянул мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Осмотрев представленные площадки, они поднялись на главную сцену. Обращаясь к присутствующим, градоначальник подчеркнул, что нижнекамская молодежь — энергия будущего города.

— Нижнекамск всегда был городом молодых, я надеюсь, он такими и останется. Его когда-то построили молодые амбициозные ребята, и вы сегодня наследники тех амбиций, которые делают наш город еще лучше. Проекты, которые реализуются в Нижнекамске, по масштабам превосходят не только республику, но и страну в целом. А ряд производств, которые мы имеем, уникальны настолько, что они единственные в мире. И это говорит о том, что у Нижнекамска прекрасное будущее. А будущее может быть только там, где есть молодежь, где рождаются дети. Дерзайте, все в ваших руках, — сказал Рамиль Муллин.

Ажиотаж продолжался до самого вечера. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

Самым активным руководителям и работникам молодежной сферы вручили благодарственные письма.



— Молодость — это лучшее время. Очень хочется нам всем пожелать, чтобы мы ничего не боялись. И даже те ошибки, с которыми мы порой сталкиваемся, это нормально. И пусть они будут, этим самым формируется наша жизнь. Мы, министерство по делам молодежи, наш министр Ринат Садыков, передает вам также огромные слова благодарности за то, что вы развиваете нашу республику и действительно делаете ее самой сильной среди всех регионов России, — сказала Софья Галиева-Мустафина.

Хедлайнером Дня молодежи стал участник шоу «Песни», «Успех» и «Х-фактор» AMCHI. Альберт Муклоков / realnoevremya.ru

В этот вечер перед гостями выступили MARI М, ТАТАR и BARA. Хедлайнером Дня молодежи стал участник шоу «Песни», «Успех» и «Х-фактор» AMCHI. Певец известен своими хитами «Прочь», «Уже все равно», «Хижина». После выступления артистов в небе прогремел праздничный салют.