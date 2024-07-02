День в истории 2 июля: объединение Вьетнама, основание Владивостока, Казань — город трудовой доблести
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 2 июля 2024 года
Сегодня отмечают Международный день спортивного журналиста. Четыре года назад президент России Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести», 48 лет назад Северный и Южный Вьетнам официально объединились, 164 года назад был основан город-порт Владивосток. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Брифинг о подготовке и проведении Международной агропромышленной выставки «Агроволга» и текущей ситуации в АПК Татарстана.
- Выездное совещание по вопросу проведения реставрационных работ Троицкой церкви 1887—1889 годов.
Кто родился: писатель Герман Гессе и политик Патрис Лумумба
- 1775 — русская дворянка, мать великого поэта А.С. Пушкина Надежда Пушкина, урожденная Ганнибал (скончалась 29 марта 1836 года).
- 1841 — русский химик-органик, член-корреспондент Петербургской академии наук Александр Зайцев. Он родился в Казани, в 1858 году окончил 2-ю Казанскую гимназию, затем учился на физико-математическом факультете Императорского Казанского университета, который окончил в 1862 году. Зайцев — ученик знаменитого Александра Бутлерова. В 1871 году стал ординарным профессором Казанского университета. Зайцев и его ученики разработали методы синтеза при помощи галогенцинкорганических соединений. С помощью этого метода удалось получить большое число предельных и непредельных спиртов и их производных.
- 1877 — немецкий писатель Герман Гессе (скончался 9 августа 1962 года). В своих произведениях он стремился постичь внутренний мир личности, заключенной в рамки условностей этого мира. Наиболее известны его романы «Сиддхартха», «Степной волк», «Игра в бисер». В 1946 году Гессе была присуждена Нобелевская премия по литературе.
- 1904 — французский теннисист, основатель марки одежды Lacoste Рене Лакост (скончался 12 октября 1996 года). Был первой ракеткой мира по итогам 1926 и 1927 годов.
- 1922 — французский модельер Пьер Карден (скончался 29 декабря 2020 года). Карден славился своей любовью к абстрактному дизайну, именно поэтому его называли авангардистом в мире моды. Знаменитый модельер неоднократно посещал Россию, шил костюмы к балетным постановкам Майи Плисецкой.
- 1925 — африканский политический деятель Патрис Лумумба (скончался 17 января 1961 года). Республика Конго обрела независимость 30 июня 1960 года, и Лумумба занял пост премьер-министра. Его имя носит одна из улиц в Казани.
- 1930 — советская и российская актриса Ия Арепина (скончалась 24 июля 2003 года). Она ассоциируется в первую очередь с Машей Мироновой из «Капитанской дочки». Среди других заметных работ актрисы в кино — роли в картинах «Борец и клоун», «Красные листья», «Война и мир», «Калина красная» и другие.
- 1933 — татарский музыкант Эмиль Заляльдинов (скончался 19 марта 2023 года). Он учился в Ташкентской консерватории, но потом поступил в Казанскую — и вскоре уже записывался для местного радио. С 1962 года он работал в Татарской филармонии. Заляльдинов известен по сотрудничеству с Рустемом Яхиным и песням «Ак җилкән», «Кояшым бул», «Күңелемдә яз» и другим. Его композиции составили основу полноформатной пластинки «Җырларым» 1968 года. Во вторую, 1980-го, вошли народные песни и несколько вещей Азона (Азантина) Фаттаха. В 1975 году Заляльдинов записал семичастную поэму Алмаза Монасыпова «Тукай аһәңнәре» на стихи Габдуллы Тукая.
- 1955 — депутат Государственной Думы России восьмого созыва Татьяна Ларионова. Она родилась в Казани, окончила Казанский университет по специальности «филолог», Казанский государственный медицинский институт по специальности «социальный работник». С 2010 по 2022 годы Ларионова была исполнительным директором некоммерческой организации «Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры РТ».
- 1961 — французский актер Сами Насери. Наиболее известен по главной роли Даниэля в фильме «Такси» и его продолжениях.
- 1975 — директор Татарской государственной филармонии имени Тукая Кадим Нуруллин. Он родился в селе Каменный Брод Буинского района ТАССР, окончил Казанскую государственную академию культуры и искусств. В 1997—2003 годах работал в театре имени Камала.
- 1977 — постоянный представитель Татарстана в Крыму и Севастополе Руслан Шаяхметов. С 1998 по 2014 годы он служил на различных должностях в органах внутренних дел Татарстана, а с 2014-го по 2015-й был заместителем постоянного представителя РТ в Республике Крым.
Кто скончался: писатели Эрнест Хемингуэй и Владимир Набоков
- 1566 — французский врач и предсказатель Нострадамус (родился 14 декабря 1503 года). Популярность ему принесли ежегодные альманахи предсказаний. Одной из его ярых поклонниц была Екатерина Медичи, королева Франции.
- 1778 — французский писатель Жан-Жак Руссо (родился 28 июня 1712 года). Он стал идейным предшественником Французской революции XVIII века и вошел в историю как педагог, писатель, философ и энциклопедист. Труды Руссо сегодня входят в обязательные программы курсов философии.
- 1942 — советский писатель, соавтор Ильи Ильфа Евгений Петров (родился 13 декабря 1903 года). Первой большой совместной работой Ильфа и Петрова стал роман «Двенадцать стульев», который поддержал Маяковский. Через три года вышел второй их роман — «Золотой теленок», более благосклонно встреченный критикой. Восторженно отзывались о романе Горький и Зощенко. С началом Великой Отечественной войны вернулся к деятельности журналиста. 2 июля 1942 года, возвращаясь на самолете из осажденного Севастополя в Москву, Петров погиб.
- 1961 — американский писатель Эрнест Хемингуэй (родился 21 июля 1899 года). Грандиозный успех выпал роману Хемингуэя «Прощай, оружие». В последующие годы вышли его известные произведения «Смерть после полудня», «Зеленые холмы Африки», «По ком звонит колокол». В 1953 году Эрнест Хемингуэй получил Пулитцеровскую премию за повесть «Старик и море», а год спустя был удостоен Нобелевской премии по литературе.
- 1977 — русский и американский писатель Владимир Набоков (родился 22 апреля 1899 года). В 1927 году он закончил свой первый роман «Машенька», а вслед за ним написал еще восемь романов на русском языке, среди которых «Защита Лужина» и «Приглашение на казнь». Скандальную известность обрело произведение «Лолита».
- 1989 — американский режиссер Франклин Шеффнер (родился 30 мая 1920 года). Он обладатель премии «Оскар» за фильм «Паттон», постановщик картин «Властелин войны», «Планета обезьян», «Мотылек», «Николай и Александра» и других. Известен также внедрением в конце 1940-х — начале 1950-х новых методов съемки телевизионных программ с использованием подвижных камер.
- 1999 — американский писатель итальянского происхождения Марио Пюзо (родился 15 октября 1920 года). Широкую известность ему принес изданный в 1969 году роман «Крестный отец» об итальянской мафии.
- 2021 — народный артист СССР, актер и режиссер Николай Сличенко (родился 27 декабря 1934 года). После войны он проявил себя в самодеятельности. Сличенко в 1967 году снялся в фильме «Свадьба в Малиновке» в роли красного конника Петри Бессарабеца. Также он исполнял народные романсы.
- 2022 — советский и российский мультипликатор Леонид Шварцман (родился 30 августа 1920 года). Мультфильмы «Аленький цветочек» и «Золотая антилопа», истории о крокодиле Гене и цикл «38 попугаев» — это лишь малая часть лент, в создании которых участвовал Шварцман. В числе фильмов, которые популярны и любимы зрителями многих поколений, входят также циклы «Котенок по имени Гав» и картины о приключениях маленьких обезьянок.
- 2023 — бывший президент Сербии Милан Милутинович (родился 19 декабря 1942 года). Он был председателем городского комитета Союза коммунистов Врачара. В 1995 году Милутинович был назначен министром иностранных дел. Спустя еще два года стал президентом Сербии. На этой должности он проработал до 2002 года. Его судили в Гаагском трибунале, но все обвинения с экс-главы государства были сняты.
Праздники: День спортивного журналиста и День НЛО
- Международный день спортивного журналиста. Он отмечается с 1995 года по инициативе Международной ассоциации спортивной прессы. Основанием для установления даты праздника стало историческое событие. В этот день 1924 года в Париже была образована Международная ассоциация спортивной прессы, которая сегодня объединяет 160 национальных союзов журналистов из 130 государств мира.
- Всемирный день НЛО. Выбор даты для праздника связан с тем, что предположительно в конце июня или в начале июля 1947 года в пустыне рядом с городком Розуэлл штата Нью-Мексико упал странный объект. Многие уверены, что там разбилась «летающая тарелка» с инопланетянами. День посвящен тем, кто изучает объекты, которым приписывается внеземное происхождение.
События в истории: объединение Вьетнама, строительство фабрики кинопленки в Казани
- 1670 — войско атамана Степана Разина овладело Астраханью. Захватив после Астрахани Царицын, Саратов, Самару и ряд других крепостей, Разин не смог успешно завершить осаду Симбирска (ныне Ульяновска) осенью 1670 года, был ранен и удалился на Дон, где со своими сторонниками укрепился в Кагальницком городке. В июне 1671 года Разин был казнен.
- 1698 — английский изобретатель Томас Севери получил патент на первую в мире паровую машину. Первым примененным на производстве паровым двигателем была «пожарная установка». В 1707 году паровая машина Севери появилась в России. Царь Петр I приказал установить ее в Летнем саду для того, чтобы качать воду из Фонтанки для парковых фонтанов.
- 1860 — был основан город-порт Владивосток. В 1859 году генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев-Амурский открыл в заливе Петра Великого удобную бухту. Он предложил назвать ее Золотой Рог и приказал основать в ней военный пост, который получил название Владивосток.
- 1900 — состоялся первый полет дирижабля жесткой конструкции, построенного графом Фердинандом фон Цеппелином. Он построил его на собственные средства. Опытный дирижабль LZ 1 (Luftschiff Zeppelin) имел длину 128 м, два двигателя мощностью 14,2 л. с. (10,6 кВ) и балансировался путем перемещения веса между двумя гондолами. Посмотреть на первый полет на берегу Боденского озера собралась тысячная толпа. Из плавучего эллинга небольшой пароход вывел дирижабль, и на середине озера экипаж из четырех человек, в том числе и граф Цеппелин, занял свои места в гондолах дирижабля. Граф сам пилотировал корабль, но из-за неисправностей полет продолжался 18 минут, после чего дирижабль упал в воду. Он преодолел всего 6 километров со скоростью 60 км/ч. К 1906 году Цеппелин сумел построить усовершенствованный дирижабль, который заинтересовал военных.
- 1933 — Совнарком СССР подписал постановление о строительстве в Казани фабрики кинопленки. До этого страна не имела ни одного метра собственной кинопленки — лидером по ее выпуску был американский «Кодак». Спустя два года на казанской фабрике уже получили первые образцы пленки, еще через год освоили выпуск кинопленки, на которой в 1936 году был снят легендарный фильм «Мы из Кронштадта». В годы войны казанский завод был единственным в отрасли действующим в Союзе. В 1952 году здесь выпустили первую цветную пленку, а через 6 лет фабрику переименовали в Казанский химзавод им. В. Куйбышева. В 1964 году на пленках его производства впервые в мире робот на Луне запечатлел ее обратную сторону, Млечный Путь и спиральную галактику. Каждый второй художественный фильм в СССР снимался на казанской пленке, которая еще и поставлялась в 38 стран. В 1974 году химзавод им. Куйбышева получил название «Тасма» — «Татарские светочувствительные материалы». В 2006 году на базе цехов и производств «Тасмы» был создан индустриальный парк «Химград». В 2014 году «Тасма» была единственной в СНГ, производящей кинофотоматериалы и пленку.
- 1937 — Политбюро ЦК ВКП(б) отправило телеграмму: «Всем секретарям областных и краевых организаций и всем областным, краевым и республиканским представителям НКВД взять на учет всех возвратившихся на родину после отбытия сроков высылки кулаков и уголовников с тем, чтобы наиболее враждебные из них были немедленно арестованы и были расстреляны в порядке административного проведения их дел через тройки». Считается, что с этого момента начались сталинские репрессии.
- 1941 — начала работу первая очередь сооружений аэропорта Внуково. Ныне это старейшие воздушные ворота Москвы: Центральный аэродром на Ходынском поле закрыт в 2003-м, а Быково — в 2010-м. Внуково строили узники Ликовского исправительно-трудового лагеря, который был создан специально под эти нужды. В сентябре 1945-го Внуково стало центральным московским аэропортом.
- 1948 — состоялся первый полет летающей лодки КБ Бериева — Бе-6. Создание самолета началось в 1942 году. Опыт войны показал, что авиации флота крайне необходимы тяжелые гидросамолеты. В то время поставлявшиеся по ленд-лизу американские «Каталины» не в силах были решить часть боевых задач на море. На войне требовался самолет, способный обеспечивать спасательные и транспортные операции и при этом долго находиться на водной поверхности. В 1943 году вышло постановление правительства о постройке морского дальнего разведчика — летающей лодки ЛЛ-143. Эскизный проект и макет летающей лодки выполнили в начале 1944 года, на заводе в Красноярске, где в то время базировалось ОКБ Г.М. Бериева. Окончательно сборку опытной машины проводили уже в Таганроге в 1945 году, куда ОКБ возвратилось из эвакуации.
- 1976 — Северный и Южный Вьетнам официально объединились и провозгласили Социалистическую Республику Вьетнам с новой конституцией. В честь первого коммунистического вождя северян Хо Ши Мина бывшая столица южан Сайгон была переименована в Хошимин. Столицей государства стал Ханой, ранее — главный город Французского Индокитая и Демократической Республики Вьетнам.
- 1990 — в Москве открылся ХХVIII съезд КПСС, последний в истории партии. В состав Политбюро вошел первый секретарь Татарского обкома Минтимер Шаймиев (при этом ранее в ЦК входили лишь партийные руководители союзных республик). Генеральным секретарем вновь стал Михаил Горбачев, при этом из 4 683 делегатов 1 116 голосовали против него. Партия раскололась на сторонников радикальных реформ и коммунистической идеологии. 29 августа Верховный Совет СССР приостановил деятельность КПСС на всей территории СССР.
- 2020 — президент России Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести». Кроме столицы Татарстана, почетное звание получили 19 российских городов, среди которых Уфа, Ижевск, Саратов, Ульяновск и другие. Во время Великой Отечественной войны Казань стала центром соединения науки и промышленности. В эти годы здесь наладили массовое производство бомбардировщиков Пе-2. А аналогов бомбардировщику Пе-8, который собирали в нашем городе, и вовсе не было. В мае 2023-го в столице Татарстана торжественно открыли стелу «Казань — город трудовой доблести».
- 2021 — президент России подписал закон, отменяющий обязательное проведение технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Для получения полиса ОСАГО водителю больше не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра.
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