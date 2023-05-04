«Этого звания удостоены 53 города»: в Казани открыли стелу «Город трудовой доблести»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В столице Татарстана торжественно открыли стелу «Казань — город трудовой доблести». Ее установили на площадке возле Северного вокзала. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

— Это знаковое и историческое событие для Татарстана и страны в целом. Указом президента данного звания удостоены 53 города... Татарстан во времена Великой Отечественной войны был важным тыловым центром страны. Из 236 предприятий, эвакуированных в Поволжье, более 77 были в Татарстане. На пределе возможностей работали дети, женщины и пожилые. Главным для всех стал лозунг «Все для фронта — все для победы!», — сказал Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Изначально стелу планировалось возвести у южных ворот Казани со стороны международного аэропорта на Оренбургском тракте. Однако внезапно решение изменили.

Звание «Город трудовой доблести» учредили в марте 2020 года — оно символизирует самоотверженность работников различных предприятий и колхозов: несмотря на отсутствие боевых действий возле этих городов, их жителям приходилось усиленно работать, чтобы обеспечить победу всей страны. Уже к июню прошение о присвоении звания Казани подписали 2,4 миллиона человек. Заявку поддержали не только сами жители Казани, ветеранские организации и промышленные предприятия столицы республики, но и жители всего Татарстана, а еще общественные организации Москвы, все татарские культурные центры России и зарубежья. Итогом стало подписание президентом России Владимиром Путиным соответствующего указа 2 июля. Тогда же заговорили об установке в Казани стелы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В праздничном открытии стелы приняли участие общественно-патриотические объединения, школьники, руководители и сотрудники компаний, удостоенных почетного звания «Предприятие трудовой доблести».



Стелу установили рядом с железнодорожным вокзалом «Казань-2». На сами работы по установке стелы направили почти 130 млн рублей. Ее концепция разработана архитектором Денисом Стритовичем, который стал победителем всероссийского конкурса. Изготовлением конструкции занимается казанское ООО «Неон-Арт». Среди его работ — въездная стела «Казань» на Горьковском шоссе.



Организация и проведение торжественного открытия стелы «Город трудовой доблести» в Казани подешевели на 640,5 тысячи рублей. Контракт заключили почти на 5,46 млн рублей при начальной цене в 6,1 миллиона.

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Елизавета Пуншева