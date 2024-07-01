«Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс» сыграли самый «сумасшедший» матч сезона

Обе команды очень уверенно набирали очки в меньшинстве

«Стрела-Ак Барс» готовится к плей-офф. Фото: Динар Фатыхов

Предпоследний тур регулярного чемпионата России по регби-15 подарил любителям этой игры суперматч по афише «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс». Игра оправдала все ожидания, подарив огромное количество впечатлений, чему была свидетелем спортивная редакция «Реального времени».

Чем регбийный чемпионат напоминал футбольный?

Игры стран БРИКС своей масштабностью поневоле оттеснили на второй план практически всю спортивную жизнь России в этот период. Между тем концовка регулярного чемпионата в регби-15 пестрила интересными матчами и неожиданными исходами. Если говорить о «Стреле-Ак Барс», то казанцы без особых проблем одолели действующего чемпиона «Локомотив-Пензу», после чего уступили в равной борьбе «Красному яру» 29:23. В итоге это второе поражение от «Красного яра» в сезоне — обидно, но не смертельно.

Пенза провела «валидольный» матч дома с московским «Динамо» 22:21, уступая до наступления добавленного времени. А в Новокузнецке случилась настоящая сенсация, когда местный «Металлург» уверенно переиграл «Енисей-СТМ» 22:5. Чем-то регбийный чемпионат начал напоминать недавно завершившийся футбольный, когда три претендента на золото — «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» — сменяли друг друга во второй половине турнира, оставив момент распределения комплекта медалей на последний тур. В регби несколько иная ситуация из-за того, что регулярный чемпионат позволяет только распределить места перед плей-офф.

На старте игры казанцы вышли вперед, когда Кобус Мораис реализовал штрафной. К счастью, казанцы не стали мудрить в моменте, когда мяч находился метрах в 40 от зачетки и перспектив занести его было немного. После чего у казанцев произошла невынужденная замена, когда Рикерт Корфф был заменен на Тагира Гаджиева.

С мячом Йохан Тромп. Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Когда видеопросмотр «решает» то в одну, то в другую сторону

В дальнейшем красноярцы вышли вперед, занеся две попытки с одной реализацией — 12:3. Положение «Стрелы-Ак Барс» усугубляло удаление Андрея Карзанова на 10 минут, но именно в это время казанцы дважды занесли «дыню» в зачетку хозяев. Но первую попытку в исполнении Тагира Гаджиева судьи отменили после видеопросмотра, зато второй, усилиями Эдди Людика, не вызвал претензий.

В целом же произошедшее остро напомнило ночной матч футбольного чемпионата Европы, когда за какие-то пару минут судья вначале отменил гол датчанина Йоакима Андерсена, обосновав это тем, что пятка его партнера Томаса Дилейни находилась в офсайде, что было зафиксировано VARом. Спустя пару минут тот же судья зафиксировал касание мяча указательным пальцем все того же Андерсена, назначив пенальти в ворота датчан.

Эти аналогии, кстати, уместны еще и потому, что регбисты живо интересуются ситуацией, складывающейся на футбольном чемпионате Европы (есть ли ответный интерес футболистов к регбистам, мы сказать не можем). А вот два «стрелка» живо обсуждали сенсационное поражение Бельгии от Словакии на групповом этапе, чему свидетелем стал журналист «Реального времени», оказавшийся с регбистами в одном автобусе. И да, регбисты «Стрелы-Ак Барс» ездят на маршрутных автобусах.

«Процедура пробития штрафного съела минуту-полторы из штрафного времени красноярцев». Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Казанцы «забыли» выйти на игру

В самом начале второго тайма красноярец Франсуа Эстерхейзен занес свою вторую пытку со второй реализацией Рамиля Гайсина, и, казалось бы, интрига в матче практически умерла: 19:10 в пользу «Енисея-СТМ». Но тут произошло то, чего никто не ожидал. Два подряд нарушения со стороны игроков хозяев привели к удалениям южноафриканца Карела Дю Пре и молодого россиянина Данила Онищенко, усугубленные штрафной попыткой у «Стрелы-Ак Барс» — 19:17 при двух удаленных игроках у хозяев. Что заставило казанцев нарушать правила в следующем моменте, неизвестно. Во-первых, Гайсин реализовал удар (22:17), увеличив преимущество хозяев. Во-вторых, сама процедура пробития штрафного съела минуту-полторы из штрафного времени красноярцев, поскольку в регби «грязное» время, не останавливающееся на исполнение штрафных ударов. Вскоре дю Пре уже вернулся на поле, а красноярцы, оставаясь в меньшинстве, забили попытку (!) — 29:17. Это надо было умудриться: в большинстве, причем имея на двух игроков больше, можно было дать сопернику набрать 10 очков, без какой-либо контригры.

Концовка матча продолжала дарить болельщикам массу эмоций и ассоциаций с футболом, как российского чемпионата, так и Евро. Поначалу казанцы удивили в очередной раз, теперь уже положительно, когда Эдди Людик занес попытку в момент, когда его команда находилась меньшинстве. Это был второй дубль у Людика, ответ на два дубля красноярцев Остерхейзена и Рашида Магомедсаидова. После чего хозяева поля испытали сразу два разочарования, когда Гайсин не забил штрафной в очень неплохой ситуации, судья отменил попытку Давита Месхи. Но уже в дополнительное время Гайсин реализовал штрафной, и команды зафиксировали итоговый счет 32:24, порадовав мэра Красноярска Владислава Логинова, пришедшего поболеть в воскресный день за одну из лучших команд своего региона. А вот болельщики «Стрелы-Ак Барс» должны были быть удручены тем, что точный штрафной Гайсина лишил их бонусных очков и передвинул со второго места в турнирной таблице на третье.

Казанцы в атаке (из архива). Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

В итоге перед последним туром, который пройдет 7 июля, «Енисей-СТМ» гарантировал себе первое место в регулярке, набрав 67 очков. «Красный Яр» и «Стрела» находятся на втором-третьем местах, набрав по 59, но по личным встречам Казань уступает. Ей предстоит гостевая игра в Москве со «Славой», «Красному Яру» — домашний поединок с московским «Динамо». Поскольку плей-офф регбийного чемпионата стартует сразу с полуфиналов, то два гостевых поражения в Красноярске могут привести к тому, что «Стреле-Ак Барс» после игры со «Славой» предстоит вернуться в Красноярск, чтобы провести там и полуфинальную игру сезона.