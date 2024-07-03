Заветная сотня: в Нижнекамске стало вдвое больше стобалльников

По сравнению с прошлым годом Нижнекамск уже более чем удвоил количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов. Максимальный балл получил 21 человек: восемь — по химии, четыре — по математике, трое отличились знанием английского, двое — литературы, один — географии. А со следующего учебного года у нижнекамских старшеклассников начнутся факультативы передовой инженерной школы «ПромХимТех», об этом рассказал глава города Рамиль Муллин в соцсетях. Как набрать 100 баллов на ЕГЭ и какое будущее ждет нижнекамских школьников — в материале Реального времени.

Нужно везение, чтобы получить 100 баллов?



Нижнекамск всегда славился как кузница кадров. Для города вполне обычны истории простых работяг, которые дорастали до руководителей с помощью амбиций и базовых знаний, полученных в школе, колледже, вузе. У нынешних выпускников возможностей получить новые навыки и проявить себя куда больше. Сейчас фокус на ранней профориентации стал более выраженным. Для старшеклассников доступно углубленное изучение профильных предметов в мед-, энерго-, нефтехим– и СИБУР-классах. И это приносит свои плоды. По данным Управления образования по Нижнекамскому муниципальному району, средний балл по ЕГЭ подрос по химии, физике, профильной математике, английскому языку, литературе.

Нижнекамские стобалльники. из соцсетей

Семь из восьми сдавших ЕГЭ по химии на 100 баллов учатся в лицее №35. Там же получали знания и четверо стобалльников по математике. Учитель звездной семерки Ирина Хомякова объясняет успех своих подопечных просто — с самого начала изучение предмета было углубленным:



— Химия у нас начинается с 7-го класса, так что подготовка началась давненько. Профильный уровень изучения в старших классах дал результаты. Помогло и участие в олимпиадах. Хоть олимпиадные задания и вопросы ЕГЭ очень отличаются друг от друга, однако и то и другое — дополнительная подготовка. Горжусь своими прилежными учениками, которые всегда были неравнодушны к химии — выясняли мелочи, задавали вопросы. Все ребята и девчата очень много готовились самостоятельно. Они знают, чего хотят, и умеют учиться не ради оценки, а ради знаний, — поделилась учитель по химии лицея №35 Ирина Хомякова.

Нижнекамские стобалльники. из соцсетей

Выпускница 11б, стобалльница Екатерина Крисанова благодарна Ирине Хомяковой за время и силы, вложенные в подготовку:

— Есть расхожее выражение, что нужно везение, чтобы получить 100 баллов. Я с ним не согласна. За каждым набранным баллом — часы тщательного изучения и повторения теории, тонны ежедневной практики. Если ты усердно готовишься, то 100 баллов — это вознаграждение за все старания. Мы с Ириной Николаевной провели очень много времени вместе, разбирая сложные примеры. Также я занималась в онлайн-школе, где закрепляла материал, — рассказала Екатерина.

Девушка планирует поступать в медицинский вуз, высокий результат позволяет выбирать между учебными заведениями Москвы и Санкт-Петербурга.

Екатерина Крисанова: «За каждым набранным баллом — часы тщательного изучения и повторения теории, тонны ежедневной практики». из личного архива Е.Хрисановой.

— Когда вышла из пункта проведения экзамена, я первым делом проверила те моменты, в которых сомневалась. Они оказались правильными, и я думала только о заветной сотне. Результат экзамена я узнала в 3:25 и была очень рада, мои ожидания оправдались. Я радостно побежала к родителям и громким шепотом произнесла: «У меня 100, у меня 100», — призналась стобалльница.



Радость от успешной сдачи разделил с выпускниками и глава Нижнекамского муниципального района. В соцсетях он поздравил ребят, пожелал успеха и напомнил, что они нужны родному городу. К слову, по данным портала «Работа в России» сейчас в Нижнекамске вакантно 6 881 рабочее место.

В инженеры готовят со школьной скамьи

Задача восполнить дефицит кадров стоит перед образовательными учреждениями города не первый год. И год от года профориентационная работа ширится. Очередным шагом к решению кадровой проблемы Нижнекамска стало подписание трехстороннего соглашения между Передовой инженерной школой «ПромХимТех», НХТИ и городскими школами.

Общее фото после подписания трехстороннего соглашения между передовой инженерной школой «ПромХимТех», НХТИ и школами Нижнекамска. из соцсетей

— Наши школьники будут готовиться к карьере на промышленных предприятиях. Учеников будут обучать профессионалы на базе лабораторий ПИШ «ПромХимТех». Ребятам откроются прекрасные возможности: участие в конкурсах, олимпиадах, профильных сменах, а главное — практика бок о бок с профессионалами своего дела, — написал глава Нижнекамска на своей странице.



Скрин с сайта Передовой инженерной школы. Скрин с сайта

Инженерная школа является подразделением КНИТУ. У нее есть программы магистратуры, допобразования, собственные лаборатории. Обучение школьников будет проходить в формате факультативов. Среди профориентационных проектов, которые предлагает «ПромХимТех», — «Химическая инженерия нового типа», «Олимпиадный центр школьников по экспериментальной химии», «Цифровая химия в школе» и «Школьные научные сообщества». В плюсе, по словам главы города, окажутся и молодежь, и ее работодатели.

— Большое дело для молодежи — быть конкурентоспособными в таком юном возрасте. Для предприятий важно найти самородков и вырастить из них крепких специалистов, которым можно будет доверить производство, — подытожил Рамиль Муллин.

Того же мнения придерживается и крупный бизнес. И не просто придерживается, но и активно участвует в формировании образовательной среды. Корпоративный университет СИБУРа совместно с ПИШ составили план подготовки будущих специалистов нефтехимической отрасли в Татарстане. В детских садах республики реализуются проекты «Химия для малышей» и «Мои первые научные опыты».

В Нижнекамске при поддержке СИБУРа была открыта «Мастерская ресайклинга» при городском эколого-биологическом центре, появились химические классы на базе нижнекамского лицея №35 и школ №31, 32, 36 и 37, гимназии 2. Учиться в профильных классах можно начиная с 8-го года школьного обучения. Ученики таких классов получают возможность погрузиться в атмосферу работы на реальном производстве «Нижнекамскнефтехима», наблюдать за разработкой продуктов, которые являются основным сырьем для производства каучуков и пластиков.

После окончания школы выпускники могут продолжить образование, ориентированное на будущее трудоустройство на нефтехимическом производстве. В колледже нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева реализуется программа дуального обучения, когда студенты последних курсов официально трудоустраиваются в компании. А в 2024 году на базе колледжа будет создан образовательно-производственный кластер химической промышленности.