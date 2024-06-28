Драмы Венгрии и Хорватии: итоги группового этапа Евро-2024

Сборная Польши . Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Завершение группового этапа чемпионата Европы по футболу оставило за бортом соревнований восемь команд, что повторится и после серии одной восьмой плей-офф, когда сойдет еще один октет участников турнира, которые перейдут в разряд бывших. «Реальное время» провожает первую восьмерку, особо сожалея о сборных Венгрии и Хорватии.

Безударная Польша

Сборная Польши первой вылетела с чемпионата Европы. Подобным образом она ранее вылетала с чемпионата мира в России, уступив Сенегалу и будучи разгромлена Колумбией. Единственным светлым периодом поляков за последнее десятилетие был чемпионат Европы 2016 года во Франции, где страна остановилась в шаге от выхода в полуфинал. Тогда поляки были хороши в группе, в плей-офф нанесли поражение Швейцарии в серии пенальти, но абсолютная беспомощность собственного голкипера Лукаша Фабьянского стала камнем преткновения в четвертьфинале с Португалией. Тренер Адам Навалка зря оставил Фабьянского на серию 11-метровых. А на скамейке в это время оставался сидеть Артур Боруц, мастер отражения послематчевых пенальти, что было доказано финалом Лиги чемпионов 2005 года.

Вообще, польская сборная это какая-то удивительная смесь завышенных ожиданий. Так было на домашнем чемпионате Европы 2012 года, когда команда заняла последнее место в отборочной группе. Так было на российском ЧМ-2018, когда, досрочно вылетев из турнира, поляки провели матч с Японией, где на кону были не честь, а деньги. Японию устраивало поражение со счетом 0:1, поляков устроила победа, поскольку они за нее получали премию от ФИФА. Когда такой счет установился на табло, шла 59-я минута, после которой болельщикам на стадионе в Волгограде можно было возвращать деньги за билеты, поскольку смотреть, как полчаса обе команды катают мяч без какого-либо обострения, это издевательство над футболом.

Наконец, решающие игры ЧЕ-2020 и ЧМ-2022 это еще две не лучшие страницы из истории польского футбола. На прошлом Евро поляки перед решающим матчем со шведами весь свой энтузиазм растратили в момент исполнения национального гимна, после чего пропустили в первой же атаке, а надежды на то, чтобы сравнять счет похоронил их номинальный лидер Роберт Левандовский, который дважды в одной атаке пробил в штангу.

На прошлой Европе поляки весь свой энтузиазм растратили во время исполнения национального гимна. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сложно рассчитывать на успех, когда лучшие игроки это вратари

Матч с Аргентиной на ЧМ-2022, собственно, как и нынешняя заключительная игра с Францией, это торжество антифутбола. С Аргентиной за поляков все сделали мексиканцы, обыграв Саудовскую Аравию и не пустив ее в плей-офф, где поляки в очередной раз посрамились, теперь уже в противостоянии с Францией. Сейчас же ничью выцарапывал голкипер Лукаш Скорупский, ставший стеной против французских атак.

Что касается Левандовского, то статистические итоги ЧЕ правдивее всего показывают его роль в сборной страны. Он третий футболист, после Криштиану Роналду и Луки Модрича, который забивал на трех подряд чемпионатах Европы. Ни в одном из матчей, в которых забивал Левандовский, его сборная не побеждала. Гол Левандовского принес полякам пользу только в противостоянии с Испанией на прошлом Евро. Во всем остальном, полякам приходилось полагаться на своих вратарей, как сейчас на Скорупского, как на прошлом ЧМ на Войцеха Щенсны, поскольку линия атаки, заточенная на одного Левандовского, всегда представлялась стрелой с тупым наконечником. И только ЧЕ-2016 с прекрасным подбором игроков во всех линиях — Глик и Пищек, Блащиковский и Крыховяк, Милик и Левандовский. Но тот ЧЕ был трагичен для поляков. Гвозди в крышку гроба той сборной забили в 2018 году в Казани, когда Колумбия камня на камне не оставила от соперника, разгромив его (3:0).

Вторыми, вслед за поляками, вылетели шотландцы, которые вообще ничем не запомнились. Даже ничья со Швейцарией выглядит бледнее ничьей, которой они добились на прошлом Евро, когда отняли очко у Англии.

Польская сборная это зачастую смесь завышенных ожиданий и бездарного итога. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неудачливая Хорватия

Гол на восьмой добавленной минуте противостояния с Италией положил конец поколению Луки Модрича. Обычно к этой фразе принято добавлять и Ко, но Модрич, дотянув практически до 38 лет, еще ранее растерял большинство партнеров по серебру ЧМ в России 2018 года (Ракитич, Стринич, Чорлука) и бронзе в Катаре 2022 года (Ловрен, Манджукич, Вида, который был включен в нынешний состав, но не провел на поле ни минуты). Поэтому ошибкой было бы считать хорватскую сборную возрастной. Помимо 38-летнего Модрича и 35-летнего Ивана Перишича, остальные хорваты вполне могут играть и на ЧМ-2026 на американском континенте. Будимиру и Крамаричу будет 34, Брозовичу 33 года, Ковачичу — 32. Бельгия, которая играла с футболистами подобного возраста, начиная с самого успешного для нее чемпионата мира в России, подтвердит. Да и хорваты тогда были не моложе, чем в потенциале могут подойти к американскому ЧМ.

И в отличие от поляков, вылет Хорватии вызывает совсем другие эмоции, что-то вроде легкой грусти. Напомним, что именно Хорватия в 2007 году обыграла Англию в гостевом матче со счетом 3:2, тем самым захлопнув перед британцами дверь на чемпионат Европы, по итогам которого сборная России вернулась с бронзой. Сами хорваты, увы, вылетели невероятно обидно. В четвертьфинале с Турцией они забили гол на предпоследней минуте дополнительного времени, после чего потомки янычар успели сравнять счет и победить по пенальти. С чемпионата Европы 2012 года хорваты вылетели, пропустив от Испании решающий гол на 88-й минуте. С Евро 2016 года хорваты вылетели в моменте, когда за минуту до конца матча с Португалией попали в штангу, и в ответной атаке пропустили гол. Иван Стринич на подборе завозился с мячом у боковой линии, дав португальцам возможность провести решающую контратаку. Момент схожий с нынешним ЧЕ, когда португальцы вырвали победу у Чехии, также раскрутив атаку с перехвата у боковой линии, правда, в данном случае с нарушением правил. Именно после той победы над Хорватией Португалия вышла в четвертьфинал на поляков и затем обыграла их по пенальти.

Хорватии везло только с россиянами. И в серии пенальти четвертьфинального матча ЧМ-2018, и в отборе на прошлый ЧМ в Катаре, когда победу им принес автогол Федора Кудряшова. Между этими победами у Хорватии был редчайший случай, когда в концовке матча они превзошли себя, превратив уже проигранный матч с Испанией (1:3) в настоящий триллер (3:3) с дополнительным временем в четвертьфинале ЧЕ-2020.

Польше требуется перезагрузка, и новая сборная без Левандовского. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К сожалению для хорватов, россиян на нынешнем ЧЕ не было, а их пагубная привычка пропускать на последних минутах перевоплотилась в еще более пагубную привычку пропускать в добавленное время. На 5-й минуте от Албании, на 8-й от Италии, что превратило две потенциальные победы в две ничьи, а сумма двух ничьих и поражение от Испании привели к необходимости покинуть нынешний чемпионат Европы.

Балканские команды вылетели практически синхронно

Но тут стоит отметить, что Хорватия все-таки иногда доходила до медалей, как было на ЧМ-2018 (серебро) и ЧМ-2022 (бронза). Модрич может уходить с высоко поднятой головой, поскольку он приходил в сборную Хорватии, когда футбол в стране был в упадке, не выйдя из группы с Австралией и Японией, а игроков в сборную собирали из уроженцев той же Австралии и Германии (по трое) и Австрии (один). Нынешняя команда — продукт национального футбола, а таких футболистов, как Доминик Ливакович, Йошко Гвардиол, Лука Иванушец, Ловро Майер, Мислав Оршич, Бруно Петкович, Кристиян Якич, российские любители футбола могут помнить по Лиге Европы 2021 года, когда они в составе загребского «Динамо» обыграли ЦСКА (3:1 и 0:0) и «Краснодар» (3:2 и 1:0). Стоило только один сезон не продать своих лидеров, поскольку в 2020 году многие границы были закрыты, а трансферы застопорились, как «Динамо» дошло до четвертьфинала Лиги Европы и уже после этого устроило массовую распродажу лидеров, семеро затем играли в сборной страны.

Вместе с хорватами вылетела и Албания, но даже наличие в ней форварда «Рубина» Мирлинда Даку не настраивает на написание какого либо текста про орлов. Дебют на Евро у них уже был в 2016-м, тогда же состоялась и победа над Румынией, сейчас же только ничью завоевали с хорватами, но, с другой стороны, отняли очко у бронзовых призеров ЧМ.

Раз уж мы завели речь о Балканах, то и продолжим ими. Сербия вылетела синхронно с названными выше командами, и дальше прошла Словения, что, конечно, сенсация. Но, пытаясь поговорить о Сербии, мы так или иначе можем сбиваться на сенсационный проход Словении, пять ничьих и семь забитых голов в шести сыгранных матчах.

Криштиану Роналду уже 20 лет на Евро. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Грузия как один из возмутителей спокойствия

Вылет Украины прогнозировался с первого тура, когда она была разгромлена Румынией (0:3). В итоге логика турнирных событий привела к тому, что Румынии те три безответных мяча помогли занять 1-е место в группе, а Украину отправили на последнее с дальнейшей опцией вылета. Остается напомнить, что подобная ситуация уже случалась, когда на ЧМ 1994 года все четыре команды в группе набрали по четыре очка. 30 лет назад тоже было 24 команды-участницы, а места в группе распределились так, что борьбу за медали продолжили Мексика, Ирландия и Италия, которая в итоге дошла до финала, уступив Бразилии в серии пенальти. А вылетела Норвегия, которую от везучей Италии отделил один забитый гол.

Наконец, события в последней группе чемпионата Европы выдались наиболее драматичными. Дело в том, что сборная Венгрии висела на волоске, сделав максимально возможное для своего прохода в 16 сильнейших команд чемпионата. Венгры забили решающий гол Шотландии на 10-й (!) добавленной минуте, отправив своих соперников домой, а себя включив в лист ожидания. Выбить их из этого листа ожидания могло невероятное совпадение суммы фактов. Произошедшая ничья Англии со Словенией, мирные исходы в группе с Румынией и Украиной, победа Грузии над Португалией и победы Турции или Чехии в очном поединке. Причем чехи стабильно проигрывают Турции в последнем матче группового этапа каждые восемь лет: в 2008, 2016 годах, проиграли они и сейчас.

Венгрия, как сборная, которой сейчас требуется спокойствие

Победа Грузии выдавила из плей-офф Венгрию, и тут невозможно представить степень разочарования мадьяр. Бессмысленно переходить на мотивировки вроде: делай что должно, и будь что будет. История, в том числе и футбола, подсказывает, что зачастую команда либо сборная не делает что должно, а заканчивается все для нее более чем успешно. Самый хрестоматийный пример: Дания, чемпион Европы 1992 года, победитель турнира, на который она не отобралась. Италия на Олимпийских играх 1984 года финишировала четвертой, попав туда вместо бойкотировавшей Олимпиаду сборной ЧССР.

Португалия стала чемпионом Европы 2016 года, будучи на групповом этапе третьей, после Исландии и Венгрии, финишировавшей тогда на 1-м месте. От вылета и позора тогда Португалию спас дубль Криштиану Роналду, дважды сравнивавшего счет в противостоянии с той же Венгрией (3:3).

От вылета и позора тогда Португалию спас дубль Криштиану Роналду. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Или же вспомним ранее приведенный пример с Италией, которая закатывалась в плей-офф, хотя в другом матче группы Ирландия и Норвегия могли сыграть вничью (2:2) и оставить ее за бортом, как в итоге произошло со сборной России, таком же неудачнике того ЧМ, как нынешняя Венгрия. Эта страна сделала все, что должно в заключительном матче с Камеруном, и была выкинута из плей-офф конкурентами из других групп и сложившимися обстоятельствами.