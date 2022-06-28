Президент России подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении и праздновании 8 июля Дня семьи, любви и верности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Праздник установлен в целях «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи», следует из указа. Он вступает в силу с сегодняшнего дня.

Фото: Максим Платонов (архив)

Россияне празднуют День семьи, любви и верности 8 июля ежегодно. Праздник напрямую связан с историей о покровителях семьи и брака у православных христиан — муромском князе Петре и его жене Февронии, живших в XIII веке. По легенде, они умерли вместе в этот день (25 июня по старому стилю) в 1228 году. Похоронили их в разных местах, но тела супругов неведомым образом оказались в одном гробу, что расценили как чудо. Петра и Февронию канонизировали на церковном соборе 1547 года.

Впервые на всероссийском уровне День семьи, любви и верности отмечали в 2008 году. Ежегодно в этот день супругам, прожившим вместе 25 и более лет, вручают медали «За любовь и верность», а на родине главных героев праздника, в Муроме, проходят театральные представления и реконструкции сцен из жизнеописания Петра и Февронии. Символом дня выбрана ромашка как воплощение чистоты и мечты о любви и верности.



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Татьяна Демина