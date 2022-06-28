Президент России подписал закон, легализующий параллельный импорт

Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Закон наделяет российское правительство правом определять перечень товаров, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав — на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

Благодаря новым нормам отечественные компании, которые будут ввозить в Россию товары без разрешения правообладателя, смогут избежать возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

На прошлой неделе закон о легализации параллельного импорта приняла Госдума. Как объяснили в нижней палате российского парламента, документ позволит защитить отечественные компании, которые ввозят товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, закон о легализации параллельного импорта необходим для защиты экономики и граждан России в условиях экономических санкций, которые Запад начал и продолжает вводить после начала специальной военной операции на Украине.

— Его принятие упростит торговлю товарами из списка параллельного импорта и позволит стабилизировать цены на них, — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Фото: Максим Платонов

6 мая Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта. Список изложен более чем на 20 страницах и включает 96 пунктов. В списке фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты и другое.

Как рассказал 17 июня на ПМЭФ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, с 6 мая объем параллельного импорта в стране составил около $2 миллиардов. Всего поступило продукции примерно по 130 позициям.



Параллельный импорт также известен как серый импорт. При этом он не означает легализацию контрафакта. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина