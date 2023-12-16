Новый главный режиссер Альметьевского театра Сардар Абдуллин: «Я поставил цель за 3 года выучить татарский»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Сардаром Абдуллиным

Известный режиссер и актер Сардар Абдуллин (он же Сардар Тагировский), уроженец Казани, в 6 лет переехавший с семьей в Венгрию, принял приглашение министра культуры РТ Ирады Аюповой стать главным режиссером Альметьевского театра. После двухнедельного пребывания в Татарстане и знакомства с театром, режиссер уехал обратно в Венгрию, откуда обещал вернуться в марте и обосноваться в Альметьевске. О своих эмоциях и творческих планах Сардар Абдуллин рассказал корреспонденту «Реального времени».

«Хочу построить культурный мост»

Сардар Абдуллин планирует завершить начатые в Европе проекты (он работает над постановкой «Мизантропа» по Мольеру в одном из европейских театров) и к весне следующего года приехать обратно в Татарстан. Режиссер уже сейчас подыскивает себе жилье в Альметьевске. Договор о назначении на стадии оформления. Сам режиссер признался, что с радостью принял приглашение стать главным режиссером Альметьевского театра.



— Я хочу построить культурный мост между Венгрией и Татарстаном, в частности с Альметьевским театром, а может и еще шире, — говорит Абдуллин. — Наверное, я наивный позитивный мечтатель, но думаю эта идея вполне может воплотиться в реальность. Мне бы хотелось сотрудничать, придумывать совместные проекты, которые могли бы работать сразу в двух точках мира.

предоставлено realnoevremya.ru Сардаром Абдуллиным

Галгоци и Аяз



Сардар рассказал и об идее первого подобного совместного спектакля. По задумке режиссера действие могло бы разворачиваться одновременно в двух странах.

— Меня очень интересует история Аяза Гилязова и Галгоци Арпада. Они подружились в плену. Аяз Гилязов написал об этом книгу, — рассказал режиссер. — Я мечтаю поставить спектакль на эту тему. Чтобы он начинался в Венгрии и продолжался в Татарстане. Чтобы он шел параллельно. В Венгрии с венгерскими, в Татарстане с татарскими актерами. Связать их через видеотехнику для того, чтобы зрители двух стран одновременно смотрели один и тот же спектакль. Эта идея возникла у меня уже пару лет назад. Я бы очень хотел, чтобы она воплотилась в жизнь и не просто как спектакль, а как дружба между народами.

«Я верю в знаки»

В первый раз венгерский режиссер познакомился с Альметьевским театром в 2017 году в Будапеште, когда труппа приезжала на международный фестиваль. Сардар Абдуллин считает, что эта встреча была не случайной.



— Я верю в судьбу. Я верю в знаки. Иногда ты даже не понимаешь, почему в твоей жизни происходит то или иное событие. Случайности не случайны. Невероятными путями я познакомился с театром, к таким же невероятным встречам я отношу нашу встречу с Туфаном Имамутдиновым. В первый раз мы увиделись в Румынии. Он ставил там спектакль, а я еще учился в училище, и меня позвали к нему как переводчика. Это было 12—13 лет назад, мы пообщались, я рассказал о себе. Через несколько лет Туфан увидел мои видеоролики со спектаклей, а затем пригласил в Татарстан. В 2021 году на сцене Тинчуринского театра мы поставили «Ядәч». Затем «Принцессу Турандот».

«Ядәч! Исемдә!» — в некотором, смысле, автобиографическая работа Это история о шестилетнем мальчике, живущем в начале 90-х на улице Хади Такташа в Казани. Отец Абдуллина — один из создателей клуба «Булгар Аль Джадид» Тагир Абдулл Аль Булгари, который известен по митингу на малом поле Центрального стадиона 23 октября 1988 года с обращением к руководству ТАССР переименовать татар в булгар. Вскоре Абдуллин переехал с семьей в Венгрию. Там стал актером и режиссером, начав с «Вишневого сада», получившего приз зрительского жюри в 2015 году на фестивале национальных театров в городе Печ.



предоставлено realnoevremya.ru Сардаром Абдуллиным

Режиссер за 2 недели в Татарстане успел познакомиться лично с Альметьевским театром. Его представили труппе. Как признался Абдуллин, у него есть желание внести что-то экспериментальное, но в то же время сохранить традиции одного из самых именитых театров республики и уважительно отнестись к той системе, которую так бережно выстраивала директор театра Фарида Исмагилова.



«Это коллективная мораль»



По мнению режиссера, при работе с театральной труппой очень важно сделать все возможное, чтобы среди актеров не было невостребованных.

— Очень часто в театрах (это касается очень многих больших театров, где работают 30—40 актеров) существует такая тенденция, что отдельных актеров режиссеры не отбирают, а если и отбирают, то очень редко. Я хочу заняться этой проблемой вплотную, потому что мне больно на это смотреть, — объяснил Абдуллин. — Я сам работаю как актер, за рубежом снимаюсь в фильмах и рекламных роликах. И мне всегда трудно воспринимать и видеть, как некоторые коллеги становятся ненужными, не востребованными, в силу возраста или несоответствия характера».

— Я хочу сделать программу спектаклей так, чтобы все актеры были задействованы. Например, сейчас в Альметьевском театре работу начинает казахский режиссер Султан Алибеков. Он отбирает актеров для своей постановки, а я, когда приеду в театр и начну работать, возьму в свой спектакль только тех людей, которых он не выбрал, — конкретизировал он свою мысль. — Тем самым я хочу поддержать труппу. Я надеюсь, такой подход станет примером и для других театров, потому что это очень важно. Это как коллективная мораль. Если с этим не работать, мы не сможем делать хорошие спектакли».

Сардар Абдуллин поставил перед собой цель выучить татарский язык за 3 года. Он признается, что в этом плане перед ним стоит сложная задача.

предоставлено realnoevremya.ru Сардаром Абдуллиным