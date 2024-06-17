Коммерческий учет электрической энергии: изменения в законодательстве

Фото: Руслан Ишмухаметов

В авторской колонке для интернет-газеты «Реальное время» ведущий инженер отдела сопровождения рынка энергокомпании «ТГК-16» Сергей Посмыгаев рассказывает о нововведениях в системе коммерческого учета электроэнергии. О том, когда мы перестанем передавать показания счетчиков вручную и перейдем к умным приборам учета. И о том, каких результатов ждут энергетики от цифровизации в системах учета электрической энергии. Подробности — в материале.

От электромеханических устройств до цифровых систем

История развития учета электрической энергии прошла долгий путь от первых электромеханических устройств до современных цифровых систем. Первые счетчики были механическими устройствами, которые использовали магнитную силу для измерения количества электроэнергии, используемой потребителем. Эти устройства были достаточно надежными, но имели ряд недостатков: были подвержены износу и требовали регулярного обслуживания. Кроме того, они не могли точно измерять небольшие объемы электроэнергии.

С развитием технологий появились электронные счетчики. Они использовали микропроцессоры для обработки данных о потреблении электроэнергии и передачи их на дисплей. Электронные счетчики были более точными и менее подверженными износу, чем механические устройства. Однако они также имели свои недостатки: были дорогими и сложными в установке.

Современные цифровые системы учета электроэнергии представляют собой комплексные решения, включающие в себя различные компоненты: датчики, контроллеры, программное обеспечение и коммуникационные сети. Датчики собирают данные о потреблении электроэнергии, контроллеры обрабатывают эти данные и передают их на сервер через интернет. Программное обеспечение дает возможность пользователям получать доступ к данным удаленно — через веб-интерфейс или мобильное приложение.

Цифровые системы учета электроэнергии имеют множество преимуществ перед традиционными методами. Они позволяют получать точные данные о потреблении электроэнергии в режиме реального времени, что помогает оптимизировать использование ресурсов и снизить затраты на электроэнергию. Кроме того, они могут автоматически отправлять уведомления о возможных проблемах с оборудованием или изменениях в схеме потребления.

Таким образом, история развития учета электрической энергии демонстрирует прогресс от простых механических устройств до сложных цифровых систем. Современные технологии позволяют получать точные данные о потреблении электроэнергии и помогают оптимизировать ее использование, что является важным шагом на пути к устойчивому развитию энергетической отрасли.

Законодательные инициативы во благо развития систем учета электрической энергии

В последние годы в России был принят ряд законов, направленных на стимулирование развития систем учета электрической энергии. Одним из ключевых документов, регулирующих учет электроэнергии для граждан, является Федеральный закон № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Документ, подписанный в 2018 году, ориентирован на развитие в стране интеллектуальных систем учета электрической энергии и обязывает оснащать все новые здания такими интеллектуальными счетчиками. Массовый переход на новые счетчики начался с 1 июля 2020 года.

Установка интеллектуальных счетчиков значительно упрощает процесс учета электроэнергии для граждан. Благодаря этим устройствам нет необходимости вручную сообщать данные о потреблении электроэнергии. Умный счетчик автоматически следит за потреблением электричества и передает соответствующую информацию непосредственно в управляющую или ресурсоснабжающую компанию. Данные передаются без участия человека, что повышает удобство использования и эффективность учета электроэнергии.

Современные системы учета и контроля электрической энергии представляют собой эффективный инструмент для специалистов в сфере энергетики. Они позволяют получать надежную информацию о потреблении электроэнергии непосредственно от объектов учета, анализировать эти данные, своевременно обнаруживать и предотвращать случаи незаконного потребления, а также сокращать операционные расходы энергокомпаний на сбор и обработку информации со счетчиков.

На оптовом рынке электрической энергии и мощности для стимулирования внедрения современных систем учета электрической энергии принято Постановление Правительства РФ от 08.06.2023 №948 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам коммерческого учета электрической энергии и мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности».

Полный переход к умным счетчикам на оптовом рынке электроэнергии

Сейчас законодательством допускается ограниченное применение для «малых» точек поставки (расположенные в электрических сетях класса напряжения 10 кВ и ниже и имеющие совокупную присоединенную мощность, составляющую не более 2,5% от присоединенной мощности»), использование электрических счетчиков с ручным съемом показаний. В соответствии с Постановлением Правительства РФ №948 от 08.06.2023 года субъекты оптового рынка должны организовать для «малых» точек поставки поэтапное внедрение системы учета, обеспечивающей сбор, обработку, хранение и передачу организации коммерческой инфраструктуры результатов измерений.

В настоящее время наша промышленность освоила производство современных цифровых счетчиков на отечественных микроконтроллерах для интеллектуальных систем учета электроэнергии, обеспечивающих высокую точность измерения, большую глубину хранения информации и передачу данных по различным интерфейсам связи с обеспечением максимальной информационной безопасности, которые полностью соответствуют законодательству Российской Федерации в части обеспечения учета электрической энергии на оптовом и розничном рынках электрической энергии.

Начиная с 1 июля 2023 года не допускается установка счетчиков с ручным съемом показаний учета без систем хранения и передачи информации. Такие счетчики, действующие в настоящее время, должны быть заменены в два этапа: с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года — не менее 50 процентов общего количества таких счетчиков, с 1 января 2027 года по 31 декабря 2028 года — оставшиеся.

Таким образом, данные законодательные инициативы позволят повсеместно внедрить цифровизацию в системах учета электрической энергии как на бытовом уровне, так и на уровне энергосистемы Российской Федерации, что повысит оперативное решение целого ряда задач, таких как эффективная загрузка оборудования, точное планирование потребления электроэнергии, выбор более выгодной ценовой группы потребления, своевременное устранение неисправностей, борьба с хищением электрической энергии.

Кроме этого, важно отметить, что развитие систем учета электроэнергии — это не только задача государства, но и каждого субъекта электроэнергетики. На примере нашего предприятия современные цифровые системы учета позволяют оперативно располагать всей полнотой данных баланса электрической энергии, что дает возможность оперативно выявлять, устранять неисправности приборов учета и определять величину недоучета электроэнергии. Благодаря этому мы всегда своевременно согласовываем акты учета со смежными субъектами оптового рынка, что позволило предприятию ни разу за все время работы компании не допускать финансовых потерь за счет применения замещающих методов расчета.