Запрет эвакуации авто инвалидов, регистрация товарных знаков Coca-Cola в РФ, массовая атака дронов на Ростов
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 14 июня.
- В Госдуму внесут законопроект, запрещающий эвакуировать автомобили с опознавательным знаком «Инвалид». Вместо этого предлагается перемещать автомобиль в другое место, где он не будет создавать препятствий другим автовладельцам. Автор законопроекта, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов от партии ЛДПР считает, что эвакуация автомобилей должна применяться в исключительных случаях.
- Американский производитель напитков Coca-Cola Company подал в апреле три заявки на регистрацию товарных знаков брендов Coca-Cola, Sprite и Fanta в России. Об этом рассказали «Ведомости» с отсылкой на источники. Эти бренды были выведены с российского рынка в 2022 году.
- Российские школьники завоевали 7 медалей на Международной биологической олимпиаде имени Авиценны в Узбекистане: 5 золотых и 2 серебряных. Руководителем сборной был старший преподаватель биологического факультета МГУ.
- Совет Безопасности ООН принял британский проект резолюции, призывающий к немедленному прекращению боевых действий в Судане. За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования. Одним из пунктов проекта числится требование о соблюдении сторонами конфликта норм международного права.
- Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами, сообщили в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН. Эпицентр располагался в 48 км южнее села Головнино на глубине 70 км. Жители Кунашира ощутили подземные толчки силой до двух баллов, тревога цунами не объявлялась.
- Администрация президента России обсуждает вопрос о полном субсидировании посещения культурных мероприятий, музеев, театров и кинотеатров. Это коснется участников СВО и членов их семей.
- В Кузбассе в 08.00 по местному времени (04.00 мск) произошло ДТП со школьным автобусом, в котором пострадали пять человек, включая двух несовершеннолетних. Прокуратура области проводит проверку по факту аварии.
- За прошедшую ночь средства ПВО отразили атаку 70 беспилотников на Ростовскую область. Еще 17 БПЛА уничтожено над Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской областями и Крымом.
Олег Исаков
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