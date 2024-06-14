«Обещал вернуть сыновей с СВО»: в Татарстане судят лжепомощника премьер-министра

В прениях прокурор просил для подставного чиновника 9 лет колонии строгого режима

Фото: Максим Платонов

Удостоверение помощника премьер-министра РТ по вопросам крестьянско-фермерских хозяйств стало вещественным доказательством в уголовном деле. По версии следствия, козыряя этим документом и большими связями, казанец Айрат Шавалиев убедил двух жительниц Дрожжановского района Татарстана, что поможет вернуть их сыновей из зоны СВО. Получил 365 тысяч рублей и сообщил радостную весть — парней уже включили в нужный список, но желательно найти еще двух матерей, желающих вернуть ребят с фронта. Одна из потерпевших обратилась в полицию и выяснилось: на счету чиновника-самозванца уже есть четыре судимости за аферы с подделкой постановлений исполкома Казани.

Спекуляцию на теме СВО оценил Верховный суд РТ



Дело лжепомощника премьер-министра Татарстана рассматривал Дрожжановский райсуд республики. По версии обвинения, Айрат Шавалиев свел знакомство с одной из потерпевших в сети «Одноклассники», а при личной встрече в Дрожжаном стал просить о помощи с разблокировкой счета — мол, там лежат 100 тысяч рублей, но, чтобы снять блокировку, нужно отдать почти полмиллиона.

Таких сумм у сельской жительницы не было, а соседка не дала. Но в ходе общения выяснилось, сыновей обеих мобилизовали для участия в специальной военной операции. Тогда «высокий гость из правительства» предъявил женщинам удостоверение помощника премьер-министра Татарстана по вопросам крестьянско-фермерских хозяйств и дал понять, что может задействовать свои связи для помощи матерям и помочь вернуть парней с Украины за вознаграждение.

Передача денег состоялась в октябре 2023-го. По версии обвинения, со своей знакомой по соцсетям Шавалиев получил 85 тысяч, а с ее соседки — 280 тысяч рублей. Впрочем, в суде сам обвиняемый, уверял — собственно за «возврат сына» взял со второй потерпевшей лишь 150 тысяч, а остальные получил ранее в долг, и к моменту рассмотрения дела судом, все вернул.

За циничный обман матерей участников СВО прокурор в Дрожжановском суде запросил для обвиняемого 9 лет колонии строгого режима. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пару недель «помощник премьер-министра» кормил новых знакомых обещаниями — мол, проводит нужную работу, и уже есть положительный результат — их сыновья включены в список на отправку. Просил найти родителей других мобилизованных, желающих поскорее увидеть своих детей. Когда перестал отвечать на звонки, одна из женщин заявила в полицию.



После задержания и изъятия липового удостоверения Шавалиев подтвердил — деньги никому передавать не собирался — самому нужны. Поскольку официально нигде не работает и ранее неоднократно судим.

За циничный обман матерей участников СВО прокурор в Дрожжановском суде запросил для обвиняемого, с учетом рецидива преступлений, 9 лет колонии строгого режима. Однако суд посчитал нужным закрыть лжечиновника на 2,5 года и при этом снизил сумму ущерба по второму эпизоду с 280 до 150 тысяч рублей, переквалифицировав обвинение с хищения в крупном размере на хищение в значительном размере.

Однако в мае 2024-го Верховный суд Татарстана отменил этот приговор, согласившись с гособвинителем, что смягчение тяжести преступления в данном случае необоснованно. При этом апелляционная инстанция решила не выпускать обвиняемого из СИЗО, хотя до приговора он находился на воле.

Как «друга председателя КЗИО» отправили на зону

На рассмотрение в Дрожжановский суд дело Айрата Шавалиева пока не вернулось. Вчера адвокат обвиняемого Булат Сахабиев сообщил «Реальному времени» о намерении обжаловать отмену приговора в кассации. Он считает — суд первой инстанции правильно исключил из объема обвинения по второму эпизоду 130 тысяч рублей, ведь слова его клиента и самой потерпевшей в суде подкреплялись распиской на данную сумму.

На заседании Верховного суда РТ защитник просил оставить приговор в силе и соглашался лишь с одной правкой от прокурора — тот предлагал исключить в итоговом решении ссылку на совершение преступления с использованием документов представителя власти.

Первый приговор Шавалиеву в 2008 году выносил Кировский райсуд Казани — оценил аферы с землей и связями в исполкоме 4 годами колонии общего режима. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Стоит заметить — отмененный Дрожжановский приговор уже пятый в криминальной биографии 46-летнего казанца. За решеткой он провел больше 10 лет — по решениям трех райсудов Казани — Кировского, Советского и Приволжского.

В декабре 2008-го Айрат Шавалиев с приятелем Рамилем Фатыховым получили по 4 года и 2 месяца колонии общего режима — за развод казанских предпринимателей, желавших стать собственниками либо арендаторами муниципальной земли. По версии обвинения, Шавалиев получал от неустановленных сотрудников КЗИО Казани данные о свободных участках в черте города и образцы нужных для оформления документов, а затем с подельником подыскивал заинтересованных бизнесменов.

Последним вешали лапшу о дружбе с председателем КЗИО, больших связях в исполкоме и предлагали ускорить вопрос с выделением земли коррупционным способом. В числе обманутых оказался директор автосалона, желавший отстроить новый автоцентр в Кварталах, с которого просили 3,5 миллиона рублей и получили сначала половину этой суммы, затем еще 200 тысяч. Обман коммерсант заподозрил, когда узнал — несмотря на представленный ему «проект постановления главы исполкома Казани» выбранная земля уже занята, а за подпись постановления по альтернативному участку требуется еще 2 миллиона...

На волю рецидивиста отпустили на год раньше срока — в августе 2020-го. Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2013-м Шавалиев снова угодил за решетку по двум эпизодам особо крупного мошенничества — теперь на 5 лет. А в 2015-м неотбытое наказание за эти преступления было присоединено к новому приговору об афере с использованием дружеских и родственных «связей» в органах власти с передачей 2,4 млн рублей за выделение нужного участка. Столь солидную сумму мошеннику отдал директор одной коммерческой фирмы, поскольку очень хотел расширить территорию своего предприятия на улице Поперечно-Авангардной. Согласно приговору, сначала потерпевший выплатил «аванс» в 200 тысяч, а когда получил светокопию проекта постановления руководителя исполкома Казани о выделении нужного участка — передал и остальные 2,2 млн рублей.

Четвертый приговор рецидивисту в 2017-м выносил тот же Приволжский райсуд — на сей раз по мошенничеству на 230 тысяч рублей. Потерпевший отдал эти деньги за обещание, что знакомый юрист окажет ему помощь с оформлением земли. По этому приговору, с учетом неотбытых наказаний по другим делам Айрат Шавалиев получил 8 лет и 10 месяцев лишения свободы, но уже в августе 2020-го вышел из колонии — на год раньше срока.

