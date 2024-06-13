Росавиация: в Татарстане из-за инцидента с самолетом закрыли воздушную гавань и задержали два рейса

Фото: Арсений Фавстрицкий

Сегодня, 13 июня, около 18:30 мск в нижнекамском аэропорту Бегишево (код ICAO: UWKE) произошло авиационное событие с легким учебным двухмоторным самолетом Diamond DA-42 NG. По предварительным данным, у воздушного судна сложились стойки шасси во время посадки.



На борту находились пилот-инструктор и курсант из Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Они не пострадали.

Событие классифицировано как серьезный авиационный инцидент. Его расследованием займется комиссия Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации.

После эвакуации самолета с взлетно-посадочной полосы и ее осмотра аэропорт Бегишево открылся для обслуживания рейсов в 19:56 мск. В период временного закрытия воздушной гавани на вылет были задержаны два рейса.