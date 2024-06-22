Сергей Иванов: «Надо подумать, чтобы турист увидел что-то из традиций татар»

В Старо-Татарской слободе показали эскиз променада о татарской любви

Фото: Динар Фатыхов

В Казани на этой неделе представили первый иммерсивный спектакль-променад «Иске татар мәхәббәт», название можно перевести как «Старо-татарская любовь». Действие проходило в Старо-Татарской слободе — в популярной ныне туристической локации. Поэтому на презентацию пригласили журналистов, блогеров, экскурсоводов, а также председателя Госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова. Подробности — в материале «Реального времени».



От «Мафии» и Пушкина — к Марджани и Апанаевым

Если задуматься о жанре нового спектакля, стоит вспомнить проект «Фаролеро». Его кураторы также проводят театрализованные экскурсии по слободе. Сначала история строилась вокруг маленькой девочки, теперь же, по словам организаторов, экскурсию ведет фонарщик. Кроме того, подобные спектакли несколько раз показывали во время фестивалей «Печән базары» и «Милли кием», в частности, силами режиссера Айдара Заббарова.

«Иске татар мәхәббәт» представляет Театр Даниила Миронова. Ему чуть больше года, летом у него гастроли в Самаре, Петербурге и Москве. Сделать спектакль в Старо-Татарской слободе — идея руководителя театра. Нельзя не отметить, что другие спектакли артисты ставят в помещениях (к примеру, «Мафия» и «Пиковая дама»). Так что это их первый site specific. Пьесу написал один из актеров, Рэнат Зиннатов, она называется «По улице сквозь время». Режиссер — Наталья Плотникова, преподаватель кафедры театрального творчества КазГИК.

— Сегодня мы будем наблюдать один из спектаклей в рамках нашего проекта первой иммерсивной улицы. Мы хотим продолжать проекты в любое время года, — отметил Даниил Миронов.

В рамках спектаклей зрителей водили по известным локациям слободы. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мальчик с девочкой дружил

История про любовь начинается на улице Кунче, которая проходит стадию реконструкции. Женщина в наряде, напоминающем цыганский, Алла Бирсланова, неспешно рассказывает, что слобода возникла, когда всех не желавших креститься татар выселили за пределы города. А потом предлагает повернуться против часовой стрелки и сказать: «Да будет так». Ради аутентичности ведущая не пользуется микрофоном, поэтому слышно ее плохо. Но предполагается, что на спектакль будут продавать билеты на аудиторию до 40 человек, так что организаторам стоит задуматься об аудиогидах.



Миронов рассказывает, что спектакль еще в процессе доработки — с обычной сцены его покажут зрителям в начале июля. Пока же и актерам предстоит отточить мастерство, тщательнее подготовить костюмы (пока что все собрано по костюмерным театров, без оглядки на определенную эпоху). Текст также стоит переделать.



Главных героев в разные годы их жизни играют несколько актеров. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На маршруте экскурсии встречаем стайку детей, играющих в «цепи», и главных героев — Асию и Анвара. Вскоре мальчик загадывает желание, что будет дружить с девочкой всю жизнь. После шероховатого монолога гида о купце Якубе Султангалееве у Апанаевской мечети мальчику дают урок, что нужно держать слово. На углу Фатиха Карима на базаре его поймали на том, что он украл яблоко (и здесь все слышно хорошо, потому что артисты наперебой торгуются и кричат). А во дворе банкетного зала «Бал» отец-торговец запрещает Асие видеться с мальчиком. Потом начинает играть кураист Ильсии Бадретдиновой Ильнур Кулахметов. В основном же музыка доносится из расставленных заранее колонок.



Далее по сюжету следует печальная сцена у медресе «Марджания» под музыку из турецкого сериала. Но в итоге все заканчивается хорошо — всех зовут в дом Муллина на никах пить чай с угощениями. Замужние мусульманки за столом перешептываются: уж больно это напоминает безалкогольную советскую свадьбу.

Была и сцена на базаре. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что это за время, что за традиции?

Как указывает Даниил Миронов во время чаепития, создатели ориентировались на эпоху конца XIX — начала XX века. Экскурсовод Наиля Ханбекова призналась, что к концу спектакля она окончательно запуталась, когда это происходит: есть отсылки и на XVIII, и на середину XIX веков. Больше всего ее смутила сцена, когда Анвар поет на балконе, находящемся на женской половине (и это песня 80-х годов «Мин сине шундый сагындым»). Также она указала, что стол, за которым отцы влюбленных ведут разговор, пуст: «Не по-татарски. Стол должен ломиться!»

Наряды сильно смутили Дину Гатину-Шафикову, научного сотрудника отдела этнических исследований Института истории имени Марджани, эксперта по татарскому костюму и одного из консультантов. Она порекомендовала отшить наряды с не столь сильным отсылом к историчности, «а сделать модерн в современном понимании».

— Это временное явление, — отметил Миронов, — Мы хотим, пока хорошая погода, пока лето, начать процесс. Но мы уже знаем, какие костюмы хотим.

С другой стороны, говорила представительница Марий Эл, ей понравилось все, а необходимое зритель додумает сам.

Пришел посмотреть и дать советы Сергей Иванов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Что участники в конце запомнят? — резюмировал глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов, который по ходу действия постоянно давал комментарии организаторам. — Потому что исторических фактов здесь почти не было. Тогда, значит, зритель должен что-то почувствовать. Мы посмотрели сценки. Соглашусь, игра актеров — хорошая. Мне кажется, надо подумать, чтобы на каждой локации турист увидел и запомнил что-то из традиций татар. По большому счету, одень актеров в другие костюмы, оставь тот же текст, что изменится: парень-девушка, традиции семьи, давай, женись. А если удастся выстроить рассказ про жизнь татарского народа, обычаи, факты — это будет интересно!

Любопытно, что в этот же день на набережной Кабана проходил «Хәрәкәттә — бәрәкәт», проект, во время которого танцы и игры не только показывают, но и исполняют и играют со зрителем. Тоже своего рода иммерсивный спектакль.