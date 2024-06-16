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Происшествия

Захвативших заложников заключенных в ростовском СИЗО ликвидировали

11:58, 16.06.2024
Захвативших заложников заключенных в ростовском СИЗО ликвидировали
Фото: Максим Платонов

В Ростове-на-Дону успешно завершилась операция по освобождению сотрудников следственного изолятора, взятых в заложники заключенными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН, заложники не пострадали.

По сообщению ведомства, преступники были ликвидированы в ходе специальной операции. Сотрудники следственного изолятора освобождены и находятся в безопасности.

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Происшествия

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