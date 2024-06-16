Захвативших заложников заключенных в ростовском СИЗО ликвидировали
В Ростове-на-Дону успешно завершилась операция по освобождению сотрудников следственного изолятора, взятых в заложники заключенными. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН, заложники не пострадали.
По сообщению ведомства, преступники были ликвидированы в ходе специальной операции. Сотрудники следственного изолятора освобождены и находятся в безопасности.
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