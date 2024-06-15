В Демократической Республике Конго затонуло судно с 271 пассажиром на борту

В Демократической Республике Конго затонуло судно HB la Saintet, на борту которого находился как минимум 271 человек. Об этом сообщает ТАСС с отсылкой на министра внутренних дел республики Жакемана Шабани.

— Судно следовало из Мушие в Киншасу. Оно затонуло близ населенного пункта Ледиба в районе Болобо на севере страны. Правительство отправило на место происшествия следственную группу и спасателей, — заявил министр.

В настоящее время судьба людей, которые находились на борту HB la Saintet, неизвестна. Сам инцидент произошел на реке Ква — притоке Конго.