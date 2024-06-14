Союз журналистов РТ — Венере Якуповой: «Скорбим вместе с вами»
Союз журналистов Республики Татарстан от лица журналистского сообщества выражает глубокие соболезнования коллеге — главному редактору газеты «Казанские ведомости» Венере Якуповой в связи со смертью матери — Сании Якуповой.
Сания Фарсовна скончалась 11 июня. Ей было 89 лет. «Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании.
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