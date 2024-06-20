В ДТП на выезде из Набережных Челнов пострадали двое взрослых и ребенок

На выезде из Набережных Челнов в сторону Сарманово около 7.00 произошло ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным ведомства, автомобиль Opel во время выезда с обочины не уступил дорогу самосвалу КАМАЗ. В результате столкновения иномарку отбросило в кювет на противоположной стороне дороги.

В результате аварии пострадали водитель легкового автомобиля 1961 г.р., его супруга и их 7-летний внук. Все пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия выехал прокурор Тукаевского района Руслан Галиев. Проходит проверка, обстоятельства выясняются.

Вчера в Казани на пересечении улицы Рихарда Зорге и проспекта Победы произошла серьезная авария. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», не имея водительских прав, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение, а затем на металлический отбойник и опору моста.

Елизавета Пуншева