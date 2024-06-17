В Казани с экс-начальника колонии сняли обвинение во взятке

Азат Сафин (слева) и адвокат Ленар Мифтахиев. Фото: Ирина Плотникова

На рассмотрение в Приволжский райсуд Казани поступило дело бывшего начальника колонии-поселения №18 УФСИН по Татарстану Азата Сафина. Ранее отставного майора внутренней службы обвиняли в получении взятки в виде холодильника, ножа, шкафа и стройматериалов, а вот судить будут за злоупотребление полномочиями.



«Еще на избрании меры пресечения мы заявляли — взятки там нет, ведь все указанные предметы изъяты на территории колонии, а не у Сафина дома», — сообщил «Реальному времени» факт переквалификации адвокат обвиняемого Ленар Мифтахиев.

Напомним, в оперативной разработке и задержании начальника колонии-поселения участвовали сотрудники УФСБ по РТ и службы собственной безопасности регионального УФСИН. Уголовное дело против него возбудили в следственном отделе по Приволжскому району Следкома по РТ в январе 2024 года. Сафин сразу же написал и явку с повинной, и был уволен со службы.

По версии силовиков, с июля 2022-го по сентябрь 2023 года начальник колонии неоднократно требовал от осужденного за наркотики Хазиева привезти в колонию стройматериалы, мебель, инструменты и бытовую технику. Осужденный соглашался, находясь в зависимости от офицера и веря в обещание о переводе на более легкие условия содержания и содействии в УДО. Так, в комнате для свиданий КП-18 появился импортный телевизор, а в одном из служебных кабинетов (аккурат к приезду проверяющих) — шкаф и тумба. Также в деле фигурировал подаренный зэком нож и железобетонные кольца для оборудования колодца. Общий размер указанного имущества на старте расследования оценивался в 100 тысяч рублей.

Дата первого заседания по делу Азата Сафина в суде пока не назначена.