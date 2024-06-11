У Мергасовского дома в Казани ликвидировали пожар

Фото: Артем Гафаров

Пожар около Мергасовского дома в Казани потушен. Известно, что рядом со зданием горел мусор, передает корреспондент «Реального времени». Пожарные уехали с места возгорания.

О возгорании у Мергасовского дома стало известно около двух часов дня. На место прибыли пожарные.

Дом Мергасова находится в центре Казани, здание построено в 1928 году, однако в последнее время дом находится в плачевном состоянии, его жители расселены.

Разиль Самигуллин