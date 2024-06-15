Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства человека в Набережных Челнах

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства человека в Набережных Челнах. Сегодня, 15 июня, в 9 часов утра мужчина застрелил свою бывшую жену.

На месте происшествия обнаружено тело мужчины 1952 года рождения, с признаками насильственной смерти — огнестрельными ранениями туловища и головы. Там же найдено тело его супруги 1957 года рождения, с признаками насильственной смерти — огнестрельными ранениями туловища и головы, сообщил Следственный комитет.

— 72-летний мужчина на бытовой почве застрелил свою бывшую супругу, после чего забаррикадировался дома со своим внуком. На место событий выехал отряд специального назначения для штурма дома, однако мужчина покончил с собой. Ребенок не пострадал, — заявила старший помощник прокурора Татарстана Аделя Гайнутдинова.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).