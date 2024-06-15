Пять человек погибли в результате обрушения подъезда жилого дома в Шебекине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что количество погибших из-за обрушения подъезда жилого дома в городе Шебекино выросло до пяти.
— Из-под завалов удалось поднять останки четырех человек. К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу, — уточнил губернатор региона.
По словам губернатора, всего пострадали шесть мирных жителей. С верхних этажей дома были спасены шесть человек.
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