Скончалась бывшая журналистка казанской газеты Марина Юдкевич

Фото: Динар Фатыхов

На 62-м году жизни скончалась бывшая журналистка газеты «Вечерняя Казань» Марина Юдкевич. Об этом сообщило казанское издание.

— В ночь на 15 июня многолетний политобозреватель газеты умерла после тяжелой продолжительной болезни в израильской клинике города Рихот. Ей был 61 год, — сообщают в газете.

Юдкевич была одним из ведущих журналистов газеты и проработала там около 20 лет.