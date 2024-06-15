Скончалась бывшая журналистка казанской газеты Марина Юдкевич
На 62-м году жизни скончалась бывшая журналистка газеты «Вечерняя Казань» Марина Юдкевич. Об этом сообщило казанское издание.
— В ночь на 15 июня многолетний политобозреватель газеты умерла после тяжелой продолжительной болезни в израильской клинике города Рихот. Ей был 61 год, — сообщают в газете.
Юдкевич была одним из ведущих журналистов газеты и проработала там около 20 лет.
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