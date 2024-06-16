Обвиняемые в ростовском СИЗО взяли в заложники двух сотрудников

Фото: Радиф Кашапов

Обвиняемые, находящиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по региону.



По информации ведомства, на месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.