Обвиняемые в ростовском СИЗО взяли в заложники двух сотрудников
Обвиняемые, находящиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростовской области, захватили в заложники двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН России по региону.
По информации ведомства, на месте происшествия находится начальник ГУ ФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры.
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