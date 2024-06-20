В Аксубаевском районе Татарстана произошла авария — погибло пять человек

В Аксубаевском районе Татарстана произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП погибло пять человек. На место происшествия выехала исполняющая обязанности прокурора Аксубаевского района Лариса Горожанкина, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, сегодня в 12.07 на трассе Аксубаево — Емелькино столкнулись два отечественных автомобиля. В результате ДТП оба водителя и три пассажира погибли на месте. В настоящее время организована проверка. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

Сегодня на выезде из Набережных Челнов в сторону Сарманово около 7.00 произошло ДТП. Автомобиль Opel во время выезда с обочины не уступил дорогу самосвалу КАМАЗ. В результате столкновения иномарку отбросило в кювет на противоположной стороне дороги.

Разиль Самигуллин