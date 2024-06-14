В Шебекино в результате обстрела обрушился подъезд многоквартирного дома
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, есть трое пострадавших. Все службы выехали на место происшествия.
Напомним, 12 мая в Белгороде в жилую многоэтажку попали обломки сбитой ракеты «Точка-У» вооруженных сил Украины. В результате происшествия погибли 15 человек, 17 получили ранения различной степени тяжести.
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