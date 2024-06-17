В Москве 55 человек находятся в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма
В Москве после массового отравления рыбными консервами 55 человек находятся в тяжелом состоянии с симптомами ботулизма. Из них 30 человек в реанимации, передает RT.
По словам заместителя мэра города Анастасии Раковой, ситуация полностью контролируется Департаментом здравоохранения и медицинскими организациями Москвы. Ракова отметила, что на данный момент угрозы для жизни пациентов нет.
Напомним, более 100 человек госпитализировали в столице после отравления рыбными консервами. 15 июня было возбуждено дело о массовом отравлении людей.
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