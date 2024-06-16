В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО

Фото: Динар Фатыхов

В воскресенье стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с захватом заложников в одном из следственных изоляторов Ростова-на-Дону, сообщает Следственный комитет России.



По информации ведомства, дело возбуждено по статье 206 УК РФ (захват заложника). В настоящее время проводятся переговоры с заключенными, захватившими двух надзирателей. В регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН для проведения проверки.

Напомним, группа из шести заключенных, взявшая в заложники двоих сотрудников учреждения, выдвинула требования предоставить им автомобиль и свободный выезд из СИЗО.

