Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиапроисшествия в аэропорту Бегишево

Фото: Максим Платонов

По предварительным данным, 13 июня 2024 года в вечернее время в аэропорту Бегишево воздушное судно марки Diamond-42 (бортовой номер RA-01723), выполнявшее учебно-тренировочный полет, совершило посадку на днище судна из-за ошибки пилотирования.

Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения. Самолет эксплуатируется Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации.



На место происшествия выехал заместитель Камского транспортного прокурора.

Камской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, было установлено, что в апреле 2024 года авиакомпания «Северный ветер» при выполнении рейса Нижнекамск — Сочи по технической причине произвела замену воздушного судна. Из-за меньшей вместимости предоставленного резервного самолета на рейс не были допущены 22 пассажира.