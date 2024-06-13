Камская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства авиапроисшествия в аэропорту Бегишево
По предварительным данным, 13 июня 2024 года в вечернее время в аэропорту Бегишево воздушное судно марки Diamond-42 (бортовой номер RA-01723), выполнявшее учебно-тренировочный полет, совершило посадку на днище судна из-за ошибки пилотирования.
Пострадавших нет, воздушное судно получило повреждения. Самолет эксплуатируется Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской авиации.
На место происшествия выехал заместитель Камского транспортного прокурора.
Камской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации воздушного транспорта, при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Напомним, было установлено, что в апреле 2024 года авиакомпания «Северный ветер» при выполнении рейса Нижнекамск — Сочи по технической причине произвела замену воздушного судна. Из-за меньшей вместимости предоставленного резервного самолета на рейс не были допущены 22 пассажира.
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