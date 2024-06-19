В Казани на пересечении улицы Рихарда Зорге и проспекта Победы произошла авария — погиб один человек, пятеро пострадали

Сегодня утром в Казани на пересечении улицы Рихарда Зорге и проспекта Победы произошла серьезная авария. По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не имея водительских прав, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение, а затем на металлический отбойник и опору моста.

В результате аварии водитель и четыре пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Один из пассажиров, 31-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

Как сообщает ГТРК «Татарстан», двое пассажиров после аварии попали в реанимацию, трое поступили в состоянии средней тяжести.

В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На место происшествия также выехал прокурор Приволжского района Казани Артур Шарипов. Стоит подчеркнуть, что первые сообщения о ДТП начали появляться в 9.00.

Разиль Самигуллин