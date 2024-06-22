В Татарстане на трассе Казань — Оренбург произошло ДТП — погибли три человека

В Татарстане на трассе Казань — Оренбург произошло ДТП. В результате происшествия погибло три человека, один пассажир доставлен в Бавлинскую ЦРБ, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительным данным, сегодня около 9 часов на трассе Казань — Оренбург водитель Renault Logan, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Renault Sandero.

На место аварии выехал помощник Бавлинского городского прокурора Камиль Мугтазиров. По факту случившейся аварии организована проверка требований безопасности дорожного движения.

Стоит напомнить, 20 июня в Аксубаевском районе Татарстана произошла авария с участием двух автомобилей. В результате ДТП погибли пять человек.

Разиль Самигуллин