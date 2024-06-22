День в истории 22 июня: начало Великой Отечественной войны, договор с НАТО, фестиваль «Элбэдэн»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 22 июня 2024 года
Сегодня в Татарстане стартует фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн». 22 июня объявлен Днем памяти и скорби — 83 года назад фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. 126 лет назад родился немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, 391 год назад Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Шествие «Свеча памяти» в ЦПКиО имени Горького и парке Победы.
- IV фестиваль исторической реконструкции «Элбэдэн» в селе Альвидино Пестречинского района Татарстана. Он будет идти 22—23 июня.
- Чемпионат и первенство мира по корэш в селе Мингер Сабинского района республики.
- Первый в этом году пеший поход «Путь героя». Он пройдет через новый маршрут Волжской тропы «Тропа до Мальдив».
Кто родился: писатель Эрих Мария Ремарк и физик Георгий Вульф
- 1863 — российский физик, создатель рентгеновской спектроскопии Георгий Вульф (скончался 25 декабря 1925 года). Профессор Казанского, Варшавского и Московского университетов.
- 1898 — немецкий писатель, представитель «потерянного поколения» Эрих Мария Ремарк (скончался 25 сентября 1970 года). В числе наиболее известных его произведений — романы «На западном фронте без перемен», «Три товарища», «Жизнь взаймы», «Искра жизни», «Время жить и время умирать», «Ночь в Лиссабоне» и другие. В 1933 году нацисты сожгли все произведения Ремарка, запретив читать его книги.
- 1907 — советский моряк и писатель Андрей Некрасов (скончался 15 февраля 1987 года). Наибольшую известность получила юмористическая повесть Некрасова «Приключения капитана Врунгеля», впоследствии несколько раз экранизированная.
- 1910 — немецкий инженер, пионер компьютеростроения Конрад Цузе (скончался 18 декабря 1995 года). Одну из созданных им моделей программируемой счетной машины Z3 считают первым реально действовавшим программируемым компьютером.
- 1949 — американская актриса Мерил Стрип. Киноведами и критиками признана одной из величайших актрис своего времени. Самые примечательные фильмы с ее участием — «Охота на оленей», «Мосты округа Мэдисон», «Выбор Софи», «Дьявол носит Prada», «Мамма миа!», «Джули и Джулия: готовим счастье по рецепту», «Железная леди», «Секретное досье».
- 1953 — бывший главный режиссер казанского ТЮЗа Владимир Чигишев (скончался 16 июня 2013 года). Заслуженный деятель искусств Владимир Борисович Чигишев родился в Омске, окончил институт физической культуры. В 1982 году с отличием окончил ГИТИС, где учился на режиссерском факультете. За свою жизнь поставил около 40 спектаклей, два из которых в Польше и Корее. В октябре 2005 года Чигишев возглавил казанский Театр юного зрителя и руководил им до своей смерти в 2013 году.
- 1959 — советский и российский рок-музыкант, певец, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
- 1964 — американский писатель Дэн Браун, который стал известен благодаря своим романам «Ангелы и демоны», «Код да Винчи», «Утраченный символ» и «Инферно», ставшим бестселлерами. Его произведения экранизируют, но при этом его творчество зачастую подвергается критике.
Кто скончался: философ Никколо Макиавелли и писатель Василь Быков
- 1527 — итальянский философ Никколо Макиавелли (родился 3 мая 1469 года). Наиболее значительными его произведениями считаются трактат «О военном искусстве», книги «Рассуждения по поводу первой декады Тита Ливия» и «История Флоренции». Всемирную известность принес ему трактат «Государь». Макиавелли видел спасение Италии только в неограниченной власти правителя. Система политики, не останавливающейся ни перед чем для достижения намеченной цели, получила название макиавеллизма.
- 1990 — советский физик Илья Франк (родился 23 октября 1908 года). Занимался изучением физики атомного ядра и элементарных частиц. В военные годы, когда ФИАН был эвакуирован в Казань, Франк интенсивно включился в работу, связанную с необходимостью решения в кратчайший срок атомной проблемы. В 1958 году ему была присуждена Нобелевская премия за открытие и истолкование эффекта Вавилова — Черенкова.
- 2003 — советский и белорусский писатель Василь Быков (родился 19 июня 1924 года). Большинство его произведений — повести, действие которых происходит во время Великой Отечественной войны и в которых показан нравственный выбор человека в наиболее драматичные моменты жизни. Всемирно известны такие книги Быкова, как «Альпийская баллада», «Мертвым не больно», «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не вернуться».
- 2008 — советский и российский нейрофизиолог Наталья Бехтерева (родилась 7 июля 1924 года). Она была внучкой великого ученого Владимира Бехтерева, уроженца Елабуги. Ее отец Петр, инженер военной техники, родился в Казани, в 1937-м репрессирован. Бехтерева была первой в СССР, кто применил способ вживления электродов в мозг человека в диагностических и лечебных целях. Под ее руководством была создана новая ветвь неврологии и нейрохирургии — стереотаксическая неврология.
- 2017 — главный редактор газеты «Татарстан яшьләре» Исмагил Шарафиев (родился 12 ноября 1950 года). Он окончил Казанский государственный университет. Главным редактором «Татарстан яшьләре» был назначен в 1990 году и возглавлял издание в течение 27 лет.
Праздники: День памяти и скорби
- День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Армия и население страны не были к этому готовы. В первый же день было уничтожено 1 200 советских самолетов. Несмотря на героизм и самопожертвование советских солдат и офицеров в первые недели войны, остановить врага не удалось. Однако уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился в битве под Москвой.
События в истории: радио в Москве, оборона Брестской крепости, договор с НАТО
- 1633 — Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. Произошло это на том самом месте, где Джордано Бруно выслушал смертный приговор. Ранее ученый установил, что Солнце вращается вокруг своей оси, и на основании своих наблюдений сделал вывод, что вращение вокруг оси свойственно всем небесным телам, и о том, что гелиоцентрическая система мира, предложенная Коперником, является единственно верной. Однако в 1616 году комиссия авторитетных итальянских богословов объявила учение Коперника еретическим, а его книга «Об обращении небесных сфер» была внесена в индекс запрещенных книг.
- 1668 — царские стрельцы начали осаду Соловецкого монастыря. Это произошло во время Соловецкого восстания 1668—1676 годов — вооруженного сопротивления монахов, отказавшихся принять церковные реформы патриарха Никона. Осада обители, которая продолжала оставаться оплотом старообрядчества, длилась восемь лет.
- 1818 — генерал Алексей Ермолов основал русскую крепость Грозную в низовье реки Сунжи. Она была построена в шести верстах от Ханкальского ущелья и закрывала дорогу к равнине горцам, которые регулярно угрожали перевозкам в Россию по Военно-Грузинской дороге. В декабре 1869 года крепость окончательно потеряла свое стратегическое значение и стала окружным городом Грозным Терской области.
- 1921 — с 21.00 до 23.00 в Москве впервые начались радиотрансляции. Трансляционный радиоузел с центральным усилителем появился только в 1925 году в Доме союзов. Радиотрансляция играла важную роль, она могла в один момент оповестить огромное количество людей. К 1931 году радиотрансляционная сеть Москвы насчитывала уже 25 тысяч приемников. По большей части они располагались на производственных предприятиях или на улицах города.
- 1940 — была заключено перемирие между фашистской Германией и французским капитулянтским правительством. В мае 1940 года германские войска вторглись на территорию Франции, а 14 июня без боя заняли Париж. В июне было заключено перемирие, в результате которого страна была поделена на оккупационную зону немецких войск и марионеточное государство, управляемое режимом Виши. Однако в ноябре 1942 года фашистские войска оккупировали и эту территорию. В ответ французский народ развернул широкое движение Сопротивления, центр которого — «Свободная Франция» — образовался в Лондоне. Возглавил его генерал Шарль де Голль.
- 1941 — началась героическая оборона Брестской крепости. 22 июня 1941 года командование гитлеровских войск планировало полностью овладеть крепостью. Артиллерийский обстрел крепости начался 22 июня в 4 часа 15 минут утра по московскому времени. Гарнизон Брестской крепости оказался отрезанным от основных частей Красной армии, однако фашисты встретили яростный отпор ее защитников. Когда 28 июля 1944 года Брестскую крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись ее последнего защитника: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина», выцарапанная 20 июля 1941 года.
- 1993 — в Казани состоялось важное и значимое для Татарстана событие: правительства России и республики подписали три соглашения. Первое касалось вопросов собственности, второе — взаимного делегирования предметов ведения и полномочий в оборонных отраслях промышленности. Третьим соглашением власти урегулировали отношения Российской Федерации и Республики Татарстан в вопросах таможенного дела. Председатель Совета министров России Виктор Черномырдин в тот день обратил внимание, что есть все предпосылки для подписания двустороннего договора между Россией и Татарстаном. По его прогнозу, документы должны были подписать уже в июле 1993 года, но это случилось лишь на следующий год.
- 1994 — в Брюсселе был подписан Протокол об основах сотрудничества России и НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Программа нацелена на повышение уровня безопасности в Европе, открытость в формировании военного бюджета государств-участников, обмен сведениями о вооруженных силах, обеспечение контроля над вооружениями. В ней, помимо России, участвуют и другие страны. Однако Москве при вступлении в программу предоставили более обширный круг полномочий.
- 2016 — в казанском сквере Славы открыли памятник легендарному советскому разведчику Рихарду Зорге. В 1933 году Зорге прибыл в Японию и создал очень эффективную сеть сбора информации. Одним из первых он сообщил о примерном времени нападения Германии на СССР, а также информацию о том, что Япония не вступит в войну с Советским Союзом в 1941 году. В 1964 году Рихарду Зорге посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Создатель памятника — скульптор Михаил Сердюков, сохраняющий память о выдающихся соотечественниках в рамках собственного проекта «Аллея Славы».
2022 — президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок исполнения обязательств по внешнему валютному долгу страны. Он будет выплачиваться в рублях.
2023 — казанские ученые разработали способ синхронизации шкал времени и получили патент на эту разработку.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.