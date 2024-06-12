Никита Шлейхер на Играх стран БРИКС будет одним из самых востребованных

Восемь медалей спортсменов «Синтеза», из которых три золота

Прыгуны спортклуба «Синтез» . Фото: Динар Фатыхов

Стартующие 13 июня в Казани Игры стран БРИКС привлекают внимание болельщиков большим спортивным десантом из Татарстана. Одним из наиболее востребованных на Играх станет представитель спортклуба «Синтез» Никита Шлейхер, которому предстоит выйти на старт трижды. «Реальное время» анонсирует прыжки в воду на Играх стран БРИКС и подводит итоги успешно завершившегося чемпионата России в Казани.

Порыв Шлейхера поддержали Полякова и Белевцев

Завершившийся в Казани чемпионат России по прыжкам в воду стал последним отбором на стартующие Игры стран БРИКС и заключительным этапом проверки спортивных объектов и персонала. Героем казанских стартов стал представитель спортклуба «Синтез» Никита Шлейхер. Начав чемпионат с победы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина со своим давним партнером Евгением Кузнецовым, он упрочил свою победу в личных стартах с этого же снаряда. В этом случае сенсацией выглядело 5-е место Кузнецова, в прошлом олимпийского чемпиона.

Позднее к двум золотым медалям он прибавил золото в индивидуальных прыжках с вышки и серебро вместе с товарищем по СК «Синтез» Александром Белевцевым в синхронных прыжках с этого же снаряда. Помимо того, Белевцев финишировал в индивидуальных прыжках третьим и также продемонстрировал универсальность, будучи серебряным призером в прыжках с метрового трамплина. Победил «на метре» питерец Александр Черепахин, второй герой казанского чемпионата после Шлейхера.

Следует отметить, что программа чемпионата России является точной калькой соревнований уровня чемпионатов Европы или мира, на которых разыгрывается 13 комплектов наград. Это метровые трамплины у мужчин и женщин, плюс так называемые командные соревнования, когда спортсмен и спортсменка прыгают друг за другом по одному, а их баллы суммируются. Этих стартов на Олимпиаде нет и на Играх стран БРИКС также не будет, программа максимально приближена к олимпийской с одной поправкой. На Играх стран БРИКС будет разыграно 10 комплектов наград (на Олимпиадах их восемь) за счет добавления соревнований в микст (смешанные пары) на трехметровом трамплине и вышке.

Синхронные прыжки у мужчин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Красный диплом между бронзой и серебром

Представительница прекрасной половины СК «Синтез» Мария Полякова стала обладательницей уникального достижения в спорте, сравнимого с набранным трипл-дабл в баскетболе. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина у Поляковой серебро, которое она добыла с партнершей из Москвы Виталией Королевой. В индивидуальных прыжках с того же снаряда она стала третьей, а в коротком промежутке между соревнованиями успешно выпустилась из КФУ.

Как отметил ее супруг, воспитанник ватерпольного «Синтеза» Владислав Егоров: «Мария выступала на этом чемпионате на фоне подготовки к защите диплома в университете. Причем на следующее утро после завоевания бронзовой медали на трехметровом трамплине она провела защиту и получила по итогам обучения красный диплом. А дипломную работу она писала на фоне подготовки к этому сезону и участию в соревнованиях. На мой взгляд, это очень сложно. Координационный вид спорта с большой долей субъективности, где многое зависит от арбитров, которые могут оценить один и тот же прыжок совершенно по-разному. Поэтому она для меня все равно победитель, пусть даже и без золотых медалей, но все-таки это чемпионат страны с наивысшей степенью конкуренции».

По итогам соревнований на Игры стран БРИКС квалифицировались по два призера чемпионата страны в индивидуальных прыжках и по одному дуэту. Сама структура проведения этих стартов будет немного отличаться от чемпионата страны, растянувшегося на 5 дней, с двумя стартами в один день. Не надо забывать, что в индивидуальных прыжках есть еще предварительные старты, через которые лучшие отбираются в финал. И «универсальным солдатам», подобно Шлейхеру или Белевцеву, приходится за день выходить на три старта: два раза по соревнованиям в индивидуальном виде и финалу в дуэтах.

Мария Полякова всех опередила в вузе

Прыгунья спортклуба «Синтез» Мария Полякова, комментируя свои выступления, оценила их «на четверочку с минусом». «Несмотря на две завоеванные медали, я не отобралась на Игры стран БРИКС, из-за чего сильно расстроена. В том числе и потому, что в обеих дисциплинах была в одном шаге от попадания в состав сборной. Но некоторое разочарование скрашивает понимание, что он проходил на фоне подготовки к защите диссертации магистранта КФУ, и я успешно защитилась. Мне поставили защиту диплома на субботу, хотя моя учебная группа должна была защищаться 10 июня, в день соревнований в синхронных прыжках. Получается, что в защите диплома я всех опередила».

Федерациям прыжков в воду может быть стоит рассмотреть вариант выступления представителей спортклуба «Синтез» на домашних соревнованиях, хотя бы вне зачета. Учитывая сложившиеся обстоятельства и прецедент с российской гимнасткой Викторией Листуновой, которая собирается стартовать в Казани вне зачета. В конце концов сами выступления подчас забываются, а вот форс-мажор, подобный пережитому Марией Поляковой, никогда. Помимо того, необходимо учитывать, что прыгуны специально подходили к наилучшей спортивной форме, совмещая это с подготовкой к чемпионату страны и к Играм стран БРИКС. Обидно будет зря растратить выход на свой пик, не использовав редкую в текущие времена возможность посоревноваться с иностранными спортсменами.

Татарстан готов к стартам. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На Играх стран БРИКС меньше медалей, чем на «России», но больше, чем на Олимпиаде

Игры стран БРИКС выглядят в этом отношении гораздо жестче. Старты будут проходить в режиме трех соревновательных дней: по три старта 16 и 17 июня и сразу четыре — 18-го. Старт будет дан 16 июня, когда состоятся финалы в индивидуальных прыжках с вышки у мужчин (казанец Никита Шлейхер и Александр Черепахин), финал в прыжках с вышки у женщин (Виктория Казанцев и Юлия Тимошинина) и запрыги в миксте с трехметрового трамплина (Елизавета Кузина и Илья Молчанов). Это как раз те соревнования, которые включили в программу Игр стран БРИКС, хотя их пока нет в олимпийской программе.

17 июня предстоит стартовать женщинам на трехметровом трамплине (Кристина Ильиных и Елизавета Кузина), мужчинам на вышке (Шлейхер в этот раз будет соревноваться с Александром Бондарем) и еще одни дополнительные соревнования в миксте, вне олимпийской программы. На этот раз запрыги с вышки в исполнении Юлии Тимошининой и Руслана Тернового. И самый напряженный день соревнований заключительный, 18 июня. Финалы в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, в которых у мужчин выступят Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов, а также Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина. Плюс синхронные прыжки с вышки, когда предстоит стартовать Александру Бондарю и Руслану Терновому, а также Ульяне Клюевой и Надежде Трифоновой.

Синхронные прыжки у девушек. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«В Саудовской Аравии заинтересованы в сотрудничестве с Россией»

Новоиспеченный чемпион Саудовской Аравии по водному поло Владислав Егоров резюмировал ожидания представителей стран Персидского залива от стартующих Игр стран БРИКС:

«Уверен, что в Саудовской Аравии заинтересованы в сотрудничестве с Россией и в области спорта, вопрос в том, чтобы искать пути в налаживании этого сотрудничества. Открою вам секрет, в начале года здесь велись переговоры об участии в Играх стран БРИКС местной сборной либо команды с легионерами на турнире по водному поло, когда еще не знали, что соревнования по игровым командным видам спорта не получится провести.



В целом как человек, который уже несколько лет играет в заграничных чемпионатах, могу сказать, что никогда не видел к себе отрицательного отношения как к гражданину России. Ни в Черногории, ни тем более в Сербии, где подчас Россию любят больше, чем сами отдельные россияне, ни в Саудовской Аравии, которая входит в мировое спортивное сообщество и планирует проводить у себя чемпионат мира по футболу среди женских команд».

