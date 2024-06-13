День в истории 13 июня: первые автогонки, открытие Пушкинского музея и старт программы ветхого жилья в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 13 июня 2024 года
Сегодня в столице Татарстана стартует V Казанский международный конгресс Евразийской интеграции. 13 июня отмечают Международный день распространения информации об альбинизме. 87 лет назад родился татарский композитор Ренат Еникеев, 112 лет назад в Москве открылся Пушкинский музей, 129 лет назад во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки, 2347 лет назад скончался великий полководец Александр Македонский. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Выездное совещание Комитета Госдумы по физической культуре и спорту с участием раиса Татарстана Рустама Минниханова.
- Открытие V Казанского международного конгресса Евразийской интеграции. Он будет проходить 13—14 июня.
Кто родился: актер Сергей Маковецкий и композитор Ренат Еникеев
- 1831 — английский физик, создатель классической электродинамики Джеймс Максвелл (скончался 5 ноября 1879 года). Большую популярность ему принесла теория электромагнетизма, которая стала классикой современной физики. Она была выражена в форме уравнений и в научных и образовательных кругах получила название «Уравнения Максвелла».
- 1911 — немецкий физик Эрвин Вильгельм Мюллер (скончался 17 мая 1977 года). Он изобрел электронный и ионный проекторы, стал первым человеком, наблюдавшим атомы.
- 1937 — татарский композитор, пианист и общественный деятель Ренат Еникеев (скончался 13 марта 2020 года). После окончания Казанской консерватории он преподавал теоретические предметы и композицию в музыкальном училище, тогда же начал писать свои произведения. Массовой публики он известен по песням «Ак дулкыннар», «Ляйсан». Кроме того, Еникеев — активный исследователь не только татарского, но и башкирского, казахского, узбекского, киргизского, таджикского фольклора.
- 1955 — бывший генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. Ее отец — родом из Татарстана, кинооператор. Мать родилась в Киргизии. Трегулова окончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. Один из ее первых кураторских проектов — «Москва: сокровища и традиции» в художественном музее Сиэтла в 1990 году. В конце прошлого века она начала работать в столичных музеях, а в 2015-м возглавила Третьяковку. В феврале 2023-го Трегулову сменила Елена Проничева.
- 1958 — советский и российский актер Сергей Маковецкий. Он дебютировал в фильме «Экипаж машины боевой». Сегодня фильмография актера насчитывает более семидесяти работ, среди которых наиболее яркими являются роли в картинах: «Сукины дети», «Ребенок к ноябрю», «Пьеса для пассажира», «Черная вуаль», «Трофим», «Летние люди», «Про уродов и людей», «Брат-2», «Русский бунт», «72 метра», «Ликвидация», «Глянец», «Гибель империи», «Жмурки», «12».
Кто скончался: полководец Александр Македонский и художник Николай Ге
- 323 до н.э. — великий полководец Александр Македонский (родился 21 июля 356 до н.э.). За 11 лет он создал империю площадью 5,2 миллиона кв. км. Но главное, именно Александр Великий изменил облик Древнего мира. Проложив путь в Среднюю Азию и Индию, полководец связал эти районы с Европой, Египтом, Аравией, Кавказом, Причерноморьем. Он скончался, не дожив до 33 лет.
- 1894 — русский живописец Николай Ге (родился 27 февраля 1831 года). Среди его портретных работ хрестоматийную известность приобрели изображения писателей-современников — Салтыкова-Щедрина, Некрасова, Льва Толстого. Также в числе наиболее известных творений Ге — «Тайная вечеря», «Мария, сестра Лазаря, встречает Христа, идущего к ним в дом», «Христос в Гефсиманском саду», «Что есть истина?» и др.
- 1931 — японский врач и бактериолог Китасато Сибасабуро (родился 29 января 1853 года). Он известен как один из первооткрывателей возбудителя чумы.
- 1990 — советский писатель Ираклий Андроников (родился 28 сентября 1908 года). Он был мастером устного художественного рассказа, много лет выступал на сцене, создал цикл собственных телепередач и фильмов. Помимо эстрады, Андроников изучал биографию и творчество Михаила Лермонтова, а после опубликовал свои исследования в Лермонтовской энциклопедии.
- 2016 — композитор Олег Каравайчук (родился 28 декабря 1927 года). Он написал музыку более чем к 150 фильмам и спектаклям. В их числе «Взлет», «Нога», «Шурочка», «Женитьба». Олег Каравайчук выигрывал премию «Золотой овен», а также премию Сергея Курехина.
Праздники: День распространения информации об альбинизме
- День швейной машинки. 13 июня 1790 года получен патент на конструкцию первой швейной машинки, которая, однако, не получила распространения, а предназначалась для сшивания кожи и парусины. Эта дата и стала основанием для неофициального празднования Дня швейной машинки.
- Международный день распространения информации об альбинизме. В 2013 году Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую государства принимать действенные меры для ликвидации любых видов дискриминации людей, страдающих альбинизмом. Также было решено проводить мероприятий для повышения информированности общественности о данном заболевании.
- Вознесение Господне. Этот праздник справляют на 40-й день после Пасхи. В честь него во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.
События в истории: дружба России и Китая, первые автогонки, открытие Пушкинского музея
- 1825 — нью-йоркский механик Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часов, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного конца у нее была кольцевая пружинка, а с другого пластинчатый замочек для кончика иглы. Свое изобретение Хант продал за 400 долларов.
- 1858 — в китайском городе Тяньцзине был подписан российско-китайский договор, вошедший в историю как Тяньцзиньский трактат. Документ подтверждал мир и дружбу между двумя странами, гарантировал личную безопасность и неприкосновенность собственности русских, живущих в Китае, и китайцев, находящихся в России.
- 1895 — во Франции завершились первые в мире автомобильные гонки на скорость. Соревнования проходили по маршруту Париж — Бордо — Париж длиной около 1200 километров. Победителем стал Эмиль Левассор. Он преодолел дистанцию пробега на своей 2-местной машине Panhard-Levassor за 48 часов 47 минут. Средняя скорость составила 24,4 км/час.
- 1912 — в Москве открылся Музей изящных искусств (сегодня — Пушкинский музей). Инициатором его создания и первым директором стал Иван Цветаев — отец поэтессы Марины Цветаевой. По его замыслу, помимо оригинальных экспонатов, в музее должны были также содержаться гипсовые слепки, макеты, живописные и гальванокопии шедевров мирового искусства, иллюстрирующие основные этапы истории классических народов с древних времен до нового времени. Сегодня живописная коллекция музея включает свыше 400 тысяч картин, гравюр, рисунков, плакатов, начиная с 14-го века и до наших дней.
- 1942 — президент США Франклин Рузвельт принял решение о создании новой организации, чтобы избежать путаницы при поиске данных разведорганами армии и флота. Во время Второй мировой войны появилась необходимость в централизованном сборе информации для формирования лучшей стратегии действий. Так появилось Управление стратегических служб, позже получившее новое название — Центральное разведывательное управление.
- 1944 — прошло первое боевое применение немецких «самолетов-снарядов» (крылатых ракет). Ранее беспилотные летательные аппараты во время Второй мировой войны не использовались.
- 1955 — в СССР опубликовано сообщение об открытии ставшего знаменитым месторождения алмазов в Якутии — кимберлитовой трубки «Мир».
- 1996 — Государственным советом РТ принят закон «О целевом налоге для ликвидации ветхого жилья» — для формирования дополнительных финансовых ресурсов для ликвидации и реконструкции старых кварталов Казани. Его размер составлял один процент от объема реализованной продукции, взимался он с каждого юридического лица, зарегистрированного в Татарстане. Однако позже по требованию федерального центра налог отменили.
- 2023 — президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей за нарушение норм обращения с животными, а также до 30 тысяч рублей за выброшенных животных.
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