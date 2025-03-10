Новости технологий

10:23 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Илон Маск заявил о масштабной кибератаке на соцсеть X

21:43, 10.03.2025

Владелец социальной сети X (ранее Twitter) Илон Маск сообщил о массированной кибератаке, направленной против платформы. Об этом сообщает «Интерфакс».

— Против сети X прошла массированная кибератака, причем она все еще продолжается, — написал Маск. Заявление прозвучало после неоднократных перебоев в работе соцсети 10 марта, когда доступ к сервису временно пропадал.

скриншот из видео «Еще одно интервью Илона Маска Такеру Карлсону» с канала «Илон Маск»

По словам Маска, сеть X ежедневно подвергается хакерским атакам, но на этот раз атака выделяется своим масштабом и применением значительных ресурсов.

Предприниматель предположил, что за кибератакой могут стоять скоординированные действия хакерских групп или даже какое-то государство, и заявил о проведении расследования для установления виновных.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Технологии

Новости партнеров

Читайте также