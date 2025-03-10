«Ак Барс» проиграл «Спартаку» в матче с восемью забитыми голами

Второе поражение подряд команды Анвара Гатиятулина в Казани

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл в Казани московскому «Спартаку» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина уступила во второй игре подряд.



В составе «Ак Барса» шайбы забросили Альберт Яруллин, Семен Терехов и Дмитрий Яшкин. У «Спартака» голы в активе Павла Ткаченко, Ивана Морозова (дважды), Анселя Галимова и Дмитрия Вишневского.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» остался на пятом месте в Восточной конференции с 80 очками. «Спартак» набрал 79-й балл и также занимает пятую строчку в таблице Запада.



Следующий матч «Ак Барс» проведет в Казани 12 марта с «Трактором» в 19:00 по московскому времени.

«Ак Барс» — «Спартак» — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Голы:

0:1 Ткаченко (07:50)

0:2 Морозов (07:50)

1:2 Яруллин (Семёнов, Петан, 25:53)

1:3 Галимов (Пашин, Рубцов, 31:54)

2:3 Терехов Сем. (Пустозёров, Мифтахов, 33:41)

2:4 Вишневский (Локтионов, Голдобин, 34:51, 5х4)

3:4 Яшкин (Фальковский, 50:38)

3:5 Морозов (ПВ)

Зульфат Шафигуллин