Губерниев заявил о падении интереса к лыжным гонкам в Казани после своего ухода

Фото: Мария Зверева

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что после его ухода с Чемпионата России по лыжным гонкам в Казани интерес к соревнованиям снизился. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— Полные трибуны биатлонного Златоуста и замечательные телевизионные рейтинги трансляций, а также биатлона с Губерниевым!!! Лыжи из Казани посмотрели похуже, особенно после того, как я на биатлон уехал!!! Но в целом биатлон лыжам крепко помогает и это здорово!!! — заявил Губерниев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что ранее комментатор подвергал критике судейство на чемпионате России и выражал сомнения в подлинности диплома о высшем образовании президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани завершился 9 марта. В общекомандном зачете лидирует Татарстан, завоевав 13 медалей. На 2-м месте расположилась Тюменская область с четырьмя медалями.

Рената Валеева