Банк России опубликовал курс валют на 11 марта
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.
Доллар снизился на 0,75 рубля, евро опустился на 1,42 рубля, юань упал на 0,16 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 88,39 рубля;
- евро — 95,44 рубля;
- юань — 12,08 рубля.
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