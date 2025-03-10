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Банк России опубликовал курс валют на 11 марта

17:40, 10.03.2025

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 11 марта. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился на 0,75 рубля, евро опустился на 1,42 рубля, юань упал на 0,16 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 88,39 рубля;
  • евро — 95,44 рубля;
  • юань — 12,08 рубля.

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Экономика

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